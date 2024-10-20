طيران البلطيق والخطوط الجوية البولندية تؤجلان رحلاتهما إلى إسرائيل بسبب الأوضاع الأمنية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلنت شركة "طيران البلطيق" عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في ظل الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من قرارات شركات الطيران الدولية التي علّقت رحلاتها إلى البلاد.

في السياق ذاته، أعلنت شركة الطيران البولندية "LOT" (خطوط 'لوت' الجوية البولندية) أنها ستؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وجاء هذا التأجيل بعد مراجعة الأوضاع الأمنية وتقييم سلامة الطيران في الأجواء الإسرائيلية.

تستمر شركات الطيران في مراقبة التطورات الميدانية عن كثب، وسط جهود دولية لضمان سلامة المسافرين وتجنب المخاطر المحتملة في ظل التصعيد الأمني والتهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على إيران للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته على إسرائيل مطلع الشهر الجاري.