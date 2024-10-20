طيران البلطيق والخطوط الجوية البولندية تؤجلان رحلاتهما إلى إسرائيل بسبب الأوضاع الأمنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلنت شركة "طيران البلطيق" عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في ظل الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من قرارات شركات الطيران الدولية التي علّقت رحلاتها إلى البلاد.
في السياق ذاته، أعلنت شركة الطيران البولندية "LOT" (خطوط 'لوت' الجوية البولندية) أنها ستؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وجاء هذا التأجيل بعد مراجعة الأوضاع الأمنية وتقييم سلامة الطيران في الأجواء الإسرائيلية.
تستمر شركات الطيران في مراقبة التطورات الميدانية عن كثب، وسط جهود دولية لضمان سلامة المسافرين وتجنب المخاطر المحتملة في ظل التصعيد الأمني والتهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على إيران للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته على إسرائيل مطلع الشهر الجاري.
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