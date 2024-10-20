مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 20 - 10 (كونا) -- ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية اليوم الأحد أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات جوية شنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (النبطية) وبلدات في جنوبي لبنان.
وأوضحت الوكالة أن طيران الاحتلال استهدف حي (كسار زعتر) في (النبطية) بسبع غارات جوية عنيفة ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى.
ولفتت إلى أن الغارات شملت مبنى مأهولا على طريق (النبطية - زبدين) فيما تعمل أجهزة الدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب المصابين.
وقالت الوكالة إن الاحتلال الإسرائيلي شن كذلك غارات أخرى على جنوبي لبنان أدت إلى مقتل شخصين في بلدة (مجدل زون) ومقتل شخص في بلدة (زفتا).
وأضافت أن غارات الاحتلال استهدفت كذلك بلدات (كفر رمان) و(الخيام) و(دير سريان) و(الخرايب) و(كفرجوز) و(كونين) و(عبا) و(مجدل سلم) و(الطيبة) و(حولا) و(عيتا الشعب) و(أنصار) و(كفر شوبا) و(كفر حمام) و(البيسارية) و(الصرفند) و(تول) و(الجبين) جنوبي لبنان.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء في وقت واصل فيه الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة مستهدفا أحياء (حارة حريك) و(بلدة الحدث) ومنطقة (سانت تريز) ومحيط مسجد (الحسنين) في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
كما أقدمت قوة من جيش الاحتلال على تفجير (حي الطراش) في بلدة (ميس الجبل) الحدودية بعد تفخيخه بمواد شديدة الانفجار وجرفت مقبرة بلدة (بليدا) وفجرت عددا من المباني على أطراف القرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ك ب ش / ن ع ع
MENAFN20102024000071011013ID1108798816
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