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مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

10/20/2024 3:04:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 10 (كونا) -- ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية اليوم الأحد أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (النبطية) وبلدات في جنوبي لبنان.
وأوضحت الوكالة أن طيران الاحتلال استهدف حي (كسار زعتر) في (النبطية) بسبع غارات جوية عنيفة ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى.
ولفتت إلى أن الغارات شملت مبنى مأهولا على طريق (النبطية - زبدين) فيما تعمل أجهزة الدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب المصابين.
وقالت الوكالة إن الاحتلال الإسرائيلي شن كذلك غارات أخرى على جنوبي لبنان أدت إلى مقتل شخصين في بلدة (مجدل زون) ومقتل شخص في بلدة (زفتا).
وأضافت أن غارات الاحتلال استهدفت كذلك بلدات (كفر رمان) و(الخيام) و(دير سريان) و(الخرايب) و(كفرجوز) و(كونين) و(عبا) و(مجدل سلم) و(الطيبة) و(حولا) و(عيتا الشعب) و(أنصار) و(كفر شوبا) و(كفر حمام) و(البيسارية) و(الصرفند) و(تول) و(الجبين) جنوبي لبنان.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء في وقت واصل فيه الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة مستهدفا أحياء (حارة حريك) و(بلدة الحدث) ومنطقة (سانت تريز) ومحيط مسجد (الحسنين) في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
كما أقدمت قوة من جيش الاحتلال على تفجير (حي الطراش) في بلدة (ميس الجبل) الحدودية بعد تفخيخه بمواد شديدة الانفجار وجرفت مقبرة بلدة (بليدا) وفجرت عددا من المباني على أطراف القرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ك ب ش / ن ع ع




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