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(الخارجية) الفلسطينية: مجزرة (بيت لاهيا) انعكاس لفشل المجتمع الدولي في إيقاف حرب الإبادة والتهجير

10/20/2024 3:04:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 10 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت لاهيا) انعكاس لفشل المجتمع الدولي في إيقاف "حرب الإبادة والتهجير" ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن حكومة الاحتلال تنفذ المزيد من الحلقات "الأشد فتكا وإبادة" للشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة على سمع وبصر العالم من حصار وتجويع وتهجير ونسف للمباني وقصف بالطيران واستهداف المراكز الصحية كما حصل في (بيت لاهيا).
وأضافت أن جيش الاحتلال يفرض على المواطنين الفلسطينيين في شمال القطاع إما النزوح تحت القصف أو القتل الفردي والجماعي "وذلك يشبه دائرة موت محققة في كلتا الحالتين".
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية "الكاملة والمباشرة" عن المجزرة المتواصلة مطالبة "بصحوة دولية" لفرض الإيقاف الفوري لإطلاق النار ولإبادة أبناء الشعب الفلسطيني وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
كما حذرت الوزارة من خطورة تمكين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "الاستمرار في تسويق منطق العنجهية العسكرية بديلا للحلول السياسية للأزمة الحالية وللصراع برمته خاصة على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها".
واستشهد فجر اليوم 73 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء وشيوخ فيما سقط عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض غالبيتهم من الأطفال والنساء في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت لاهيا) الواقعة شمالي قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ن ق / ش م ع




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