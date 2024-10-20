مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 20 - 10 (كونا) -- ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن مئات المستوطنين اقتحموا اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) في اليوم الرابع لما يسمى (عيد العرش).
وأوضحت دائرة الأوقاف في بيان صحفي أن 1066 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية.
من جهتها قالت دائرة الإعلام في محافظة القدس في بيان صحفي إن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت دائرة الإعلام أن المستوطنين أدوا خلال عمليات الاقتحام المتواصلة صلوات جماعية في ممرات المسجد وأروقته مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عززت وجودها العسكري في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين. (النهاية)
ن ق / م ع ع
MENAFN20102024000071011013ID1108798814
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