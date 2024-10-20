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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

10/20/2024 3:04:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 10 (كونا) -- ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن مئات المستوطنين اقتحموا اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) في اليوم الرابع لما يسمى (عيد العرش).
وأوضحت دائرة الأوقاف في بيان صحفي أن 1066 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية.
من جهتها قالت دائرة الإعلام في محافظة القدس في بيان صحفي إن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت دائرة الإعلام أن المستوطنين أدوا خلال عمليات الاقتحام المتواصلة صلوات جماعية في ممرات المسجد وأروقته مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عززت وجودها العسكري في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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