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(الطيران المدني) الكويتية تحتفي باليوم العالمي للمراقبين الجويين

10/20/2024 3:04:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- شاركت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية نظيراتها في دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمراقبين الجويين الذي يصادف اليوم الأحد.
وقال المدير العام بالتكليف لـ(الطيران المدني) دعيج العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حفل أقامته الإدارة بهذه المناسبة إن أهمية دور المراقب الجوي تبرز في ضبط حركة الطائرات وتنظيمها في المطارات والتحكم بها وتوجيهها في المجال الجوي لضمان سلامة الحركة الجوية وانسيابيتها.
وأضاف العتيبي أن مشاركة (الطيران المدني) الكويتية في هذا الاحتفال تنطلق من إيمانها بأهمية وحيوية دور المراقب الجوي في تأمين سلامة وانسيابية الحركة الجوية واستشعارا منها بأهمية هذا الحدث العالمي.
وأشار إلى أن الإدارة طرحت عددا من المشاريع الحيوية لتحديث البنية التحتية لقطاع الملاحة الجوية بغية تطوير الأنظمة الملاحية وأجهزة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي لتواكب التطورات التي تشهدها صناعة الطيران المدني في العالم.
وذكر أن (الطيران المدني) تسعى من خلال برامج وخطط البعثات الدراسية الداخلية والخارجية التي تضعها إلى التعريف بأهمية هذا المجال الحيوي وتوجيه الشباب وحثهم على العمل فيه لتعزيز قطاع الطيران في البلاد بكوادر كويتية متخصصة ومؤهلة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وأوضح أن الحركة الجوية في البلاد تدار من كادر وطني ذي مهنية واحترافية عاليتين لافتا إلى ما يتحمله المراقب الجوي من أعباء تأمين سلامة الرحلات العابرة لأجواء الكويت والقادمة على مدار الساعة عبر منظومة ملاحية متكاملة تعتبر من أحدث الأجهزة المتطورة عالميا لتحقيق أقصى متطلبات السلامة والانسيابية.
وعلى هامش الاحتفال بهذه المناسبة كرمت إدارة الطيران المدني عددا من المراقبين الجويين المتقاعدين تقديرا لجهودهم المتواصلة خلال السنوات الماضية.
وتحتفل هيئات الطيران المدني في مختلف أنحاء العالم باليوم العالمي للمراقب الجوي الذي خصصه الاتحاد الدولي لروابط المراقبين الجويين في 20 أكتوبر كل عام احتفالا بذكرى تأسيسه العام 1961 بعد أن شكلت المراقبة الجوية محورا مؤثرا في ضمان سلامة الطيران وكفاءة الأجواء وفعالية هذا القطاع الحيوي عموما. (النهاية)

ع ع م / ه ث / ن و ف




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