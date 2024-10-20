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انطلاق الندوة ال65 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بالجامعة العربية بمشاركة كويتية

10/20/2024 3:04:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 10 (كونا) -- انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد أعمال الندوة ال65 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بمشاركة دولة الكويت.
وقال مدير الإدارة العسكرية بالجامعة العربية الوزير المفوض طارق عبد السلام في كلمته الافتتاحية إن الندوة التي تنعقد برئاسة سلطنة عمان وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري تناقش الاختصارات العسكرية للقوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي وأسلحة الدمار الشامل والإشارة ونظم المعلومات والإمداد المشترك (الشؤون الإدارية - التموين - النقل - الخدمات الطبية).
وأضاف عبد السلام أن انعقاد هذه الندوة يأتي استكمالا للندوات السابقة وبناء على توصيات الندوة ال64 خلص المشاركون إلى أهمية دراسة الاختصارات العسكرية إلى جانب المفاهيم والمصطلحات والرموز التي لم يتضمنها معجم المصطلحات العسكرية الصادر في عام 2007.
وأوضح أن الندوة تهدف إلى توحيد المفاهيم العسكرية وإضافتها إلى معجم المصطلحات العسكرية الذي يتضمن جميع المفاهيم والمصطلحات والرموز والاختصارات العسكرية المستخدمة في القوات المسلحة العربية حتى عام 2024.
وأشار عبد السلام إلى أهمية الرموز والاختصارات والمصطلحات العسكرية الموحدة في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربي العسكري المشترك وتوحيد الرؤى والعقائد العسكرية بين مختلف الدول العربية.
وأكد أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في الأمانة العامة للجامعة العربية ممثلا بالإدارة العسكرية سيبقى داعما وراعيا لتلك الاجتماعات والندوات بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك التي تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة بالدول العربية.
ويمثل دولة الكويت في الندوة مساعد رئيس المكتب العسكري العميد ركن عايض الهلفى. (النهاية)

م ف م / ن ع ع




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