انطلاق الندوة ال65 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بالجامعة العربية بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 20 - 10 (كونا) -- انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد أعمال الندوة ال65 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بمشاركة دولة الكويت.
وقال مدير الإدارة العسكرية بالجامعة العربية الوزير المفوض طارق عبد السلام في كلمته الافتتاحية إن الندوة التي تنعقد برئاسة سلطنة عمان وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري تناقش الاختصارات العسكرية للقوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي وأسلحة الدمار الشامل والإشارة ونظم المعلومات والإمداد المشترك (الشؤون الإدارية - التموين - النقل - الخدمات الطبية).
وأضاف عبد السلام أن انعقاد هذه الندوة يأتي استكمالا للندوات السابقة وبناء على توصيات الندوة ال64 خلص المشاركون إلى أهمية دراسة الاختصارات العسكرية إلى جانب المفاهيم والمصطلحات والرموز التي لم يتضمنها معجم المصطلحات العسكرية الصادر في عام 2007.
وأوضح أن الندوة تهدف إلى توحيد المفاهيم العسكرية وإضافتها إلى معجم المصطلحات العسكرية الذي يتضمن جميع المفاهيم والمصطلحات والرموز والاختصارات العسكرية المستخدمة في القوات المسلحة العربية حتى عام 2024.
وأشار عبد السلام إلى أهمية الرموز والاختصارات والمصطلحات العسكرية الموحدة في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربي العسكري المشترك وتوحيد الرؤى والعقائد العسكرية بين مختلف الدول العربية.
وأكد أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في الأمانة العامة للجامعة العربية ممثلا بالإدارة العسكرية سيبقى داعما وراعيا لتلك الاجتماعات والندوات بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك التي تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة بالدول العربية.
ويمثل دولة الكويت في الندوة مساعد رئيس المكتب العسكري العميد ركن عايض الهلفى. (النهاية)
م ف م / ن ع ع
MENAFN20102024000071011013ID1108798812
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