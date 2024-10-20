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الرئيس العراقي يدلي بصوته في انتخابات برلمان إقليم كردستان

10/20/2024 3:04:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 20 - 10 (كونا) -- أدلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الأحد بصوته في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في قاعة مخصصة لتصويت كبار الشخصيات بالعاصمة العراقية بغداد.
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان عن رشيد تأكيده عقب التصويت أهمية الانتخابات باعتبارها "وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي ولتحقيق أجواء سياسية تسهم في ترسيخ حالة الاستقرار والازدهار وتعزيز الحرية والديمقراطية".
وحث رشيد مواطني الإقليم على المشاركة الجماهيرية الواسعة في الانتخابات مثنيا على جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وباقي الجهات الحكومية والمنظمات التي تدير عملية الاقتراع.
ويشارك الرئيس العراقي في انتخابات إقليم كردستان العراق لأنه ينتمي للقومية الكردية.
على صعيد متصل تفقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسان عددا من مراكز الاقتراع في أربيل.
ونقلت (يونامي) في بيان عن الحسان قوله بهذه المناسبة إن "الانتخابات هي الطريق للمضي قدما والنهضة بالبلاد" مشيدا بالسلطات المعنية بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إدارة الانتخابات.
وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان صباح اليوم ويحق لأكثر من مليوني ناخب المشاركة فيها. (النهاية)

ع ح ه / ص ب ر / ض ح




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