الرئيس العراقي يدلي بصوته في انتخابات برلمان إقليم كردستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 20 - 10 (كونا) -- أدلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الأحد بصوته في انتخابات
برلمان إقليم كردستان العراق في قاعة مخصصة لتصويت كبار الشخصيات بالعاصمة العراقية بغداد.
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان عن رشيد تأكيده عقب التصويت أهمية الانتخابات باعتبارها "وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي ولتحقيق أجواء سياسية
تسهم في ترسيخ حالة الاستقرار والازدهار وتعزيز الحرية والديمقراطية".
وحث رشيد مواطني الإقليم على المشاركة الجماهيرية الواسعة في الانتخابات مثنيا على جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وباقي الجهات الحكومية والمنظمات التي تدير عملية الاقتراع.
ويشارك الرئيس العراقي في انتخابات إقليم كردستان العراق لأنه ينتمي للقومية الكردية.
على صعيد متصل تفقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسان عددا من مراكز الاقتراع في أربيل.
ونقلت (يونامي) في بيان عن الحسان قوله بهذه المناسبة إن "الانتخابات هي الطريق للمضي قدما والنهضة بالبلاد" مشيدا بالسلطات المعنية بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إدارة الانتخابات.
وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان صباح اليوم ويحق لأكثر من مليوني ناخب المشاركة فيها. (النهاية)
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