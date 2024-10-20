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وزير الخارجية يستقبل نظيره البحريني في المطار بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت

10/20/2024 3:04:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- استقبل وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني في مطار الكويت الدولي صباح اليوم الأحد بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت. (النهاية)

ن م ع




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