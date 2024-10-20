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(البترول العالمية) تؤكد تطلعها نحو مستقبل أكثر استدامة عبر تحقيق الريادة في التحول بالطاقة

10/20/2024 3:04:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
مسقط - 20 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية المهندس شافي العجمي التزام الشركة وتطلعها نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة عبر تحقيق الريادة في التحول بالطاقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العجمي بجلسة حوارية في ملتقى (الدقم الخامس) الذي انطلقت أعماله في العاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد بعنوان (الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار) وتنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل السلطنة وخارجها.
وتناول العجمي في الجلسة التي جاءت بعنوان (ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق) أعمال شركة البترول الكويتية العالمية وأنشطتها وأهدافها الاستراتيجية في ظل التحديات التي تواجهها لا سيما تحول الطاقة والقوانين الدولية ذات الصدد.
وقال إن الشركة تدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا وتمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.
وأفاد بأن أعمال الشركة ترتكز في أوروبا حيث فاق عدد محطات بيع الوقود بالتجزئة 4700 محطة نصفها تقريبا تتركز في إيطاليا علاوة على تزويد الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إذ تصنع الشركة وتسوق لأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تصاحب التحول في الطاقة علاوة على استشعار الشركة حجم المسؤولية تجاه مواكبة المتغيرات حيث واجهت تلك التحديات وما يصحبها من قيود صارمة تفرضها القوانين الأوروبية والعالمية حيث تستثمر الشركة في محطات متعددة الطاقة والخدمات كذلك وتزود العديد من أنواع الوقود البديل مثل شحن السيارات الكهربائية.
وأكد العجمي الاهتمام بخفض الانبعاثات الكربونية في أعمال الشركة وشبكاتها واستخدام وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة إضافة إلى العمل على تعزيز استخدام وقود الطائرات المستدام الذي يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80 بالمئة وغيرها من الجهود التي تسعى الشركة لاتخاذها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ورؤيتها.
وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الملتقى إن (البترول العالمية) تتبع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 في مجالي تكرير وتسويق المنتجات البترولية خارج الكويت والتي تنص على تعزيز الطاقة التكريرية بما يضمن منفذا آمنا لتكرير النفط الكويتي.
وأضاف أن من الاستراتيجية أيضا تعزيز شبكات التسويق عن طريق رفع مستوى الخدمة والتوسع في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع من خلال الدخول في الشراكات أو المشاريع المشتركة.
وذكر أن من هذه الشراكات والمشاريع شركة مصفاة الدقم (OQ8) وأثرها الإيجابي بين البلدين الشقيقين دولة الكويت وسلطنة عمان حيث يعد أكبر استثمار بين دولتين خليجيتين في مجال المصافي إذ تبلغ طاقة المشروع التكريرية 230 ألف برميل يوميا يتم تشغيلها ضمن أحدث المعدات التكنولوجية.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم هذا الملتقى وإتاحة الفرصة للحديث حول مستقبل الطاقة ومواكبة وتيرة المتغيرات المتسارعة نحو آفاق أرحب وطاقة مستدامة. (النهاية)

ن ف ع / م ع ع




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