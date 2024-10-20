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أمنية تجدد شراكتها مع مؤسسة الملكة رانيا لدعم التعليم وتحفيز القراءة في المدارس الحكومية

10/20/2024 3:02:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار جهودها المستمرة في دعم قطاع التعليم للنهوض به وتعزيز تنافسيته، أعلنت شركة أمنية عن تجديد اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، لتقديم الدعم لبرنامج "إقرأ" للمكتبات المدرسية الذي تنفذه المؤسسة في المدارس الحكومية في الأردن. وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها عن شركة أمنية رئيسها التنفيذي فيصل قمحيه، وعن مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، الرئيس التنفيذي باسم سعد، ضمن برامج الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية لشركة أمنية تجاه مختلف فئات المجتمع الأردني ومؤسساته.
وتعمل مؤسسة الملكة رانيا من خلال مشروع "اقرأ" على بناء ودعم ثقافة القراءة في الأردن من خلال تأهيل وتجديد المكتبات المدرسية، وتزويدها بالكتب والقصص المناسبة والمشوّقة للطلبة في الصفوف الابتدائية (1-6) بالإضافة لتأهيل الكوادر التعليمية وتدريبها.
وفي تعليق له على هذا المشروع، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه:" يشرفنا أن نكون شريكاً فاعلاً لمؤسسة الملكة رانيا ودعمها لتحقيق أهدافها في تزويد الأطفال بفرص متساوية للوصول إلى مصادر المعرفة، وتشجيعهم على حب القراءة من خلال توفير كتب تناسب أعمارهم واهتماماتهم".
وأضاف قمحيه:" نؤمن في أمنية بأن التعليم هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة. لذلك، نحن ملتزمون بتقديم الدعم والمساهمة في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعليم وإلهام الشباب الأردني. إن شراكتنا مع مؤسسة الملكة رانيا تعكس التزامنا العميق بتوفير بيئة تعليمية شاملة تمكّن الأطفال من الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة. من خلال تبرعنا بتزويد المكتبات المدرسية بالكتب عالية الجودة، نهدف إلى تمكين الطلاب من تطوير مهارات القراءة والتعلم الذاتي، وهو ما يعد أساساً لبناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل."
من جانبه أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة الملكة رانيا باسم سعد، عن أهمية هذه الشراكة قائلاً: "برنامج إقرأ للمكتبات المدرسية هو مشروع مهم جدًا، القراءة هي مفتاح التعلم مدى الحياة والنمو الشخصي والمعرفي للطفل. من خلال تشجيع الأطفال على القراءة منذ سن مبكرة، نحن لا نبني أسسًا تعليمية قوية فحسب، بل نغرس أيضًا حب المعرفة والإبداع والشغف للتعلّم الذي سيرافقهم طوال حياتهم. هذه الشراكة مع شركة أمنية هي مثال للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، حيث نسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير كتب مناسبة للأطفال وشيّقة وممتعة تحفز لديهم حب القراءة."
يهدف مشروع "اقرأ" إلى إنشاء وتأهيل المكتبات المدرسية وتفعيل دورها في تشجيع القراءة لدى طلبة الصفوف من الأول وحتى السادس؛ يستهدف هذا البرنامج البنية التحتية للمكتبة وكادر المدرسة، إذ يطمح إلى إعادة تأهيل المكتبات بما يتناسب مع المعايير العالمية، ويجعلها بيئة جاذبة ومحبّبة للأطفال، وذلك بالاهتمام بالأثاث ولون الجدران ونوعية الكتب المتوفّرة وعددها بالإضافة إلى اهتمامه بدعم فريق المدرسة الذي يعمل على تفعيل هذه المكتبة وتشجيع الطلبة على القراءة والاستعارة.

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