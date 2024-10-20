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بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024

10/20/2024 3:02:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقّق فريق بنك الإسكان لقب بطولة البنوك الكروية الثالثة للسنة الثانية على التوالي والتي نظمها البنك المركزي الأردني، وذلك بفوزه على نظيره فريق البنك الأردني الكويتي بنتيجة (2-1) في المباراة النهائية. وتوّج الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي فريق البنك، بحضور ممثلين عن إدارة البنكين. وقد حصل بنك الإسكان بالإضافة إلى فوز فريقه باللقب على جائزة هداف البطولة وجائزة أفضل حارس في البطولة.
جاء ذلك في اختتام بطولة البنوك الكروية الثالثة، والتي أطلقها البنك المركزي الأردني، حيث أشادت الفرق المشاركة بالتنظيم المميز للنسخة الثالثة التي انطلقت منافساتها بشهر أيلول الماضي بمشاركة (11) فريق من مختلف البنوك العاملة في الأردن.

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