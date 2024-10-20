الاحتلال يقتحم مدينة جنين
التاريخ
10/20/2024 12:08:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.
وقالت مصادر محلية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكرية، وتمركزت في عدد من الشوارع، وداهمت بناية سكنية وفتشتها.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا، احتجزت مواطنا وحققت معه ميدانيا، فيما رادت مواجهات عنيفة.
MENAFN20102024000205011050ID1108798348
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.