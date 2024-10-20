وزارة الصحة في قطاع غزة يفيد بإحصائيات مؤلمة عقب الأعمال العسكرية الإسرائيلية الأخيرة

(MENAFN) أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بإحصائيات مؤلمة عقب الأعمال العسكرية الإسرائيلية الأخيرة, حيث كشفت أن ثلاث مجازر ضد العائلات أسفرت عن 19 وفاة و91 إصابة تتطلب الاستشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط, تسلط هذه التقارير القاتمة الضوء على المعاناة المستمرة التي يتحملها سكان غزة في ظل النزاع المتواصل.



كما في تقريرها اليومي عن الضحايا, والذي يدخل يومه 379 من العدوان, أكدت الوزارة أن العديد من الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض أو عالقين في مناطق لا يمكن لسيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني الوصول إليها, منذ تصعيد القتال في 7 أكتوبر من العام الماضي, ارتفع عدد القتلى بشكل مأساوي إلى 42,519, مع إصابات بلغت 99,637, وعلاوة على ذلك, توفي مريضان داخل مستشفى الإندونيسي في شمال غزة, وهي حالة تفاقمت بسبب الحصار المستمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء وتعطيل الإمدادات الطبية الأساسية, وقد لفتت وزارة الصحة الانتباه إلى الظروف القاسية التي تواجهها المنشآت الصحية, التي تكافح لتقديم الرعاية.



وفي يوم السبت, أدان القطاع الصحي في شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية استهداف ثلاثة مستشفيات في شمال غزة, تشير التقارير إلى أن مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت للقصف, مما يعرض المئات من المرضى والطاقم الطبي للخطر, وقد زادت هذه التصعيدات من تفاقم الأزمة الحالية, مما أدى إلى المزيد من الوفيات والإصابات, مستشفى الإندونيسي, على وجه الخصوص, محاصر حاليًا بدبابات إسرائيلية, مع انقطاع كامل للكهرباء, مما يعيق عملياتها بشكل خطير, وقد أعرب القطاع الصحي عن مخاوفه العاجلة بشأن التأثيرات الخطيرة لهذا العدوان المتجدد على حياة عدد لا يحصى من المرضى والنظام الطبي العام في شمال غزة, شهدت المنطقة حصارًا مستمرًا منذ أوائل أكتوبر, تكافح لتقديم الرعاية الأساسية للمرضى والمصابين إن هذا النزاع المستمر لا يمثل فقط تهديدات فورية للحياة, بل يهدد أيضًا البنية التحتية الصحية على المدى الطويل اللازمة للتعافي والدعم في هذا الوضع المتدهور بشكل متزايد.

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