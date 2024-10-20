الإدراك القاتم بأن لا حياة تُقدَّر بشكل جوهري يعكس واقعًا كابوسيًا

(MENAFN) نعيش في عالم يبدو فيه أن قيمة الحياة محصورة في قلة مميزة, مما يؤدي إلى الإدراك القاتم بأن لا حياة تُقدَّر بشكل جوهري, تعكس هذه الحالة واقعًا كابوسيًا, يتسم بالعسكرة ويتشكل بخياراتنا الخاصة.



وليس الاستعمار مجرد فصل من الماضي؛ إنه قوة ديناميكية تستمر في الازدهار على مستوى العالم, من الشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية, والولايات المتحدة, والهند, وما وراء ذلك, لا تزال ممارسات الاستعمار موجودة, بالنسبة لبعض الصناعات, فإن هذه الممارسات تحقق أرباحًا كبيرة, ويجب أن تثير هذه الحالة قلقًا كبيرًا, خاصة بين أولئك في الدول الغنية والمسلحة بشدة, الإحساس بالتهديد حاضر دائمًا, مع تزايد تصور الأعداء يجتمعون عند الحدود أو, ما هو أكثر إثارة للقلق, المطالبة بأراضيهم وتحدي الأعراف الراسخة للملكية.



كذلك في مقابلة مثيرة مع برنامج "ديموقراسي ناو", أشار أنتوني لوينستين, مؤلف كتاب *معمل فلسطين: كيف تصدر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال إلى العالم*, إلى هذه الظاهرة بوصفها "فلسطين عالمية", ويؤكد أن الإبادة المستمرة للفلسطينيين والهجمات الحالية على لبنان تمثل تطور الاستعمار الحديث, إن هذا الاتجاه المقلق هو تمثيل صارخ للعملية الأوسع للاستعمار التي تؤثر على الكوكب اليوم, ويؤكد لوينستين أن الروابط التي تربط هذه الظاهرة العالمية متجذرة بعمق في المصالح السياسية والمالية, , وعلى الرغم من أن هذه الديناميات لا تؤدي دائمًا إلى صراع علني, إلا أنها تعزز العنف وفقدان الحياة بطرق متعددة.



في حين مثال بارز على ذلك يمكن ملاحظته عند الحدود الأمريكية المكسيكية, حيث تم إنشاء مئات من أبراج المراقبة على مدار العقدين الماضيين لتعزيز أمن الحدود, غالبًا ما يؤكد المسؤولون أن التقدم التكنولوجي سيقلل من الهجرة ويضمن سلامة العابرين, ومع ذلك, تكشف التقارير الحديثة, بما في ذلك تقرير من صحيفة "الغارديان", عن إحصائية مقلقة: فقد توفي ما يقرب من 10,000 مهاجر أثناء محاولتهم عبور الحدود في السنوات الـ 25 الماضية, مع استمرار زيادة عدد الوفيات, وفي هذه المشهد المعقد, تتشابك الروابط بين الاستعمار والعسكرة ومعاناة الإنسان بشكل وثيق, مما يبرز الحاجة الملحة للوعي والعمل لمواجهة هذه الظلم المستمرة.

MENAFN19102024000045015687ID1108798326