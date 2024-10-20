الحالة في مخيم جباليا تصبح للاجئين أكثر تفاقما

(MENAFN) أصبحت الحالة في مخيم جباليا للاجئين أكثر تفاقما, مما يجذب الانتباه إلى تصاعد العنف في غزة, أدت القصف الأخير من قبل القوات الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق متعددة في المدارس المخصصة للنازحين, وقد أفادت مصادر طبية بارتفاع مأساوي في عدد القتلى نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية, حيث وصل العدد الآن إلى 32 في مختلف مناطق قطاع غزة, وقد وصف مسؤول صحي في غزة الوضع بأنه خطير, مشيرًا إلى عدم القدرة على تحديد جميع الوفيات بدقة, ووصف الأرقام المعلنة بأنها "مقلقة", وأكد أنهم لا يستطيعون سوى الإبلاغ عن عدد الجثث التي يمكنهم استردادها, مما يعقد الأزمة بشكل أكبر, بالإضافة إلى ذلك, أشار إلى أن المستشفيات الثلاثة في شمال غزة قد أصبحت غير صالحة للعمل بسبب الاستهداف المباشر.



كما أشار المسؤول الصحي إلى تدهور حاد في الظروف في شمال غزة, مؤكدًا أن الأوضاع الحالية أسوأ من الأيام الأولى للنزاع, ومن المقلق أنه توجد تقارير تفيد بأن القوات الاحتلال قد نفذت عمليات إعدام ضد المدنيين المعتقلين في المنطقة, مما يثير المزيد من المخاوف الإنسانية, وأكد شهود عيان أن حريقًا اندلع في مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا نتيجة القصف, مما أدى إلى مناشدات عاجلة للمساعدة للنازحين الذين يسعون إلى اللجوء هناك, وبشكل مأساوي, تم الإبلاغ عن خمس وفيات على الأقل, مع إصابة العديد من الآخرين, بما في ذلك الأطفال, نتيجة القصف على المناطق السكنية في جباليا البلد, بالإضافة إلى ذلك, قُتل أربعة أشخاص في ضربات مدفعية بالقرب من مخيم النصيرات في وسط غزة, بينما فقد سبعة آخرون حياتهم في هجوم على مدرسة تأوي النازحين في مخيم الشاطئ, الواقع غرب مدينة غزة.



وفي الأيام القليلة الماضية فقط, أفادت وزارة الصحة في غزة بتسجيل عدد مذهل من 64 قتيلاً, معظمهم من النساء والأطفال, بالإضافة إلى العديد من الإصابات, كما تثير المخاوف الكبيرة بشأن الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض, حيث تظل مصائرهم غير معروفة, وقد أطلق مدير مستشفى إندونيسيا في غزة الإنذارات يوم أمس, مشيرًا إلى أن دبابات الاحتلال تقصف المستشفى وتحيط بالمبنى بالكامل, وتقطع التيار الكهربائي عنه, وأكد على المخاطر الشديدة التي يواجهها كل من الطاقم الطبي والمرضى في هذا البيئة المتزايدة الخطورة, مما يبرز الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية ووسائل الحماية للمدنيين في نيران الصراع.

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