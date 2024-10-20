اغتيال يحيى السنوار يثير نقاشًا كبيرًا في الولايات المتحدة بشأن تداعيات ذلك على الصراع المستمر في غزة

(MENAFN) أثار اغتيال يحيى السنوار, أحد القادة الرئيسيين لحماس, نقاشًا كبيرًا في الولايات المتحدة بشأن تداعيات ذلك على الصراع المستمر في غزة, يبرز المحللون أهمية إبعاد السنوار عن المشهد, خاصة في ضوء دوره في تنظيم عملية "سيل الأقصى", التي أسفرت عن فقدان حوالي 1200 إسرائيلي, بينهم 47 مواطنًا أمريكيًا.



كذلك يشير المعلقون إلى أن السنوار كان له دور رئيسي في عرقلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية, وقد اعتُبر قيادته عائقًا كبيرًا أمام مكانة إسرائيل الدولية, خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة مع إيران وحلفائها, وكذلك إمكانية انخراط الولايات المتحدة, وتظل الآثار طويلة المدى لاغتيال السنوار غير مؤكدة, بينما يعتقد بعض المحللين أن وفاته قد تفتح الطريق أمام إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس, وربما تؤدي إلى توقف الأعمال العدائية, يخشى آخرون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الصراع, يمكن أن تُعقد مشاركة حزب الله في لبنان وردود فعل إيران الوضع أكثر تعقيدًا.



كما تشير تقييمات الاستخبارات الأمريكية الأخيرة إلى أن السنوار اتخذ نهجًا أكثر تشددًا في الأشهر التي سبقت وفاته, ساهم هذا التحول في وجهة نظر المفاوضين الأمريكيين بأن حماس لم تعد تميل إلى السعي لوقف إطلاق النار أو التفاوض بشأن الرهائن, بل بدت وكأنها تدفع نحو تصعيد الصراع, بدا أن استراتيجية السنوار تتوقع أن حربًا إقليمية أوسع قد تضغط على إسرائيل لتخفيف عملياتها العسكرية في غزة, وعلى مدى شهور, أكدت إدارة بايدن أن السنوار كان عقبة كبيرة أمام التوصل إلى حل ينهي القتال في غزة ويسهل إطلاق سراح الرهائن, عندما تم إبلاغ الرئيس بايدن باغتيال السنوار على متن الطائرة الرئاسية, كان هناك شعور ملموس بالتفاؤل بينه وبين فريق الأمن القومي, لقد اعتبروا هذا الحدث بمثابة نقطة تحول محتملة في الصراع الطويل الأمد, مما يبرز الآثار المهمة لإبعاد السنوار عن السلطة.

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