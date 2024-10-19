فعاليات الدورة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب تنطلق نوفمبر المقبل

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة كبار المصنعين والموردين والمشترين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث المنتجات الخشبية والابتكارات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي والهام.

تنظم شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب "المنصة التجارية المتخصصة الرائدة في قطاع الأخشاب بالمنطقة"، على مدار ثلاثة أيام، ويستقطب أكثر من 11,000 زائر و184+ عارضًا من 75 دولة مختلفة حول العالم. ويمكنكم حجز مساحتكم من خلال الموقع الالكتروني .

يعد المعرض منصة رائدة لموردي وتجار ومصنعي الأخشاب المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين وشركات البناء، لتبادل المعرفة والخبرات، ما يسهم في بناء شراكات جديدة وتعزيز العلاقات التجارية القائمة.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال جمع المستثمرين والمصنعين في مكان واحد. حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على الفرص المتاحة وتقييم الإمكانيات الاستثمارية في القطاع، ما يعزز النمو الاقتصادي ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة الأخشاب.

وأكد حسام قبيسي، مدير عام الشركة المنظم ة للمعرض بمصر ، على المكانة المتميزة التي رسخها الحدث باعتباره المنصة التجارية المتخصصة الرائدة في قطاع الأخشاب بمنطقة شمال أفريقيا، والتي تتيح للمشترين من الزوار والبائعين من العارضين حول العالم فرصًا متميزة للتواصل والعمل المشترك.

وقال القبيسي: " يشهد المعرض سنويًا مشاركة واسعة من الشركات الرائدة في صناعة الأخشاب وماكينات الأخشاب من مختلف دول العالم، ويستعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل آلات النجارة، وأدوات التشطيب، ومنتجات الأخشاب المتنوعة، بالإضافة إلى أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الأتمتة والروبوتات التي تسهم في تحسين كفاءة وجودة المنتجات. نتطلع إلى استقبال العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم، للمساهمة في تعزيز صناعة الأخشاب وتطويرها في جمهورية مصر العربية وعلى مستوى المنطقة ككل."

كما يتم بالتزامن مع الدورة التاسعة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب، تنظيم فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج، لتوفير منصة ديناميكية تجمع خبراء وقادة الصناعة لاستعراض أحدث التطورات والاتجاهات في صناعة الزجاج من مواد خام إلى منتجات نهائية.

إلى جانب تنظيم معرض القاهرة الدولي للأثاث ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، والذي يستعرض تقنيات الأثاث وإكسسوارات الأثاث والعلامات التجارية المبتكرة في المجال. ويتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف على أحدث موديلات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.

جدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض تنظم كذلك ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، الدورة الحادية والعشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الاخشاب في مركز دبي التجاري العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025. كما تقام فعاليات الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، في المملكة العربية السعودية، الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025،