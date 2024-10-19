فعاليات الدورة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب تنطلق نوفمبر المقبل

(MENAFN
- AETOSWire)
تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة كبار المصنعين والموردين والمشترين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث المنتجات الخشبية والابتكارات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي والهام.
تنظم شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب "المنصة التجارية المتخصصة الرائدة في قطاع الأخشاب بالمنطقة"، على مدار ثلاثة أيام، ويستقطب أكثر من 11,000 زائر و184+ عارضًا من 75 دولة مختلفة حول العالم. ويمكنكم حجز مساحتكم من خلال الموقع الالكتروني .
يعد المعرض منصة رائدة لموردي وتجار ومصنعي الأخشاب المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين وشركات البناء، لتبادل المعرفة والخبرات، ما يسهم في بناء شراكات جديدة وتعزيز العلاقات التجارية القائمة.
ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال جمع المستثمرين والمصنعين في مكان واحد. حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على الفرص المتاحة وتقييم الإمكانيات الاستثمارية في القطاع، ما يعزز النمو الاقتصادي ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة الأخشاب.
وأكد حسام قبيسي، مدير عام الشركة المنظم ة للمعرض بمصر ، على المكانة المتميزة التي رسخها الحدث باعتباره المنصة التجارية المتخصصة الرائدة في قطاع الأخشاب بمنطقة شمال أفريقيا، والتي تتيح للمشترين من الزوار والبائعين من العارضين حول العالم فرصًا متميزة للتواصل والعمل المشترك.
وقال القبيسي: " يشهد المعرض سنويًا مشاركة واسعة من الشركات الرائدة في صناعة الأخشاب وماكينات الأخشاب من مختلف دول العالم، ويستعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل آلات النجارة، وأدوات التشطيب، ومنتجات الأخشاب المتنوعة، بالإضافة إلى أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الأتمتة والروبوتات التي تسهم في تحسين كفاءة وجودة المنتجات. نتطلع إلى استقبال العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم، للمساهمة في تعزيز صناعة الأخشاب وتطويرها في جمهورية مصر العربية وعلى مستوى المنطقة ككل."
كما يتم بالتزامن مع الدورة التاسعة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب، تنظيم فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج، لتوفير منصة ديناميكية تجمع خبراء وقادة الصناعة لاستعراض أحدث التطورات والاتجاهات في صناعة الزجاج من مواد خام إلى منتجات نهائية.
إلى جانب تنظيم معرض القاهرة الدولي للأثاث ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، والذي يستعرض تقنيات الأثاث وإكسسوارات الأثاث والعلامات التجارية المبتكرة في المجال. ويتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف على أحدث موديلات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.
جدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض تنظم كذلك ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، الدورة الحادية والعشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الاخشاب في مركز دبي التجاري العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025. كما تقام فعاليات الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، في المملكة العربية السعودية، الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025،
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