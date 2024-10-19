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أمطار بعدد من المناطق وضباب على أجزاء من الشرقية ومرتفعات عسير

10/19/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، نجران وعسير.
في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة ومرتفعات مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).
كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات منطقة عسير.

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