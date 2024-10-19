أمطار بعدد من المناطق وضباب على أجزاء من الشرقية ومرتفعات عسير

(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، نجران وعسير.
في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة ومرتفعات مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).
كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات منطقة عسير.
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