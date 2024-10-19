وزير الصناعة السعودي: حريصون على جذب الاستثمارات الإسبانية للمملكة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال بندر الخريف وزير
الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن زيارته إلى إسبانيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، فضلا عن جذب الاستثمارات الإسبانية إلى المملكة.
وأضاف الخريف، في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة تهدف إلى أن يكون ركيزة ثالثة في قطاع الصناعة.
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وأوضح أن إسبانيا من الدول التي لها قاعدة صناعية قوية، وهناك الكثير من الصناعات المستهدفة في بلاده لذا تحرص المملكة على تعزيز التعاون مع مدريد.
المصدر:
MENAFN19102024000202011048ID1108798308
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