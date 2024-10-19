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وزير الصناعة السعودي: حريصون على جذب الاستثمارات الإسبانية للمملكة

10/19/2024 11:19:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن زيارته إلى إسبانيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، فضلا عن جذب الاستثمارات الإسبانية إلى المملكة.

وأضاف الخريف، في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة تهدف إلى أن يكون ركيزة ثالثة في قطاع الصناعة.

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وأوضح أن إسبانيا من الدول التي لها قاعدة صناعية قوية، وهناك الكثير من الصناعات المستهدفة في بلاده لذا تحرص المملكة على تعزيز التعاون مع مدريد.

المصدر:

MENAFN19102024000202011048ID1108798308

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