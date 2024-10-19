ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 17% منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN - قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعا بنسبة 17%، منذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الاحد، أن مؤشر أسعار الجملة بدأ بالانخفاض في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 1.58% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، بواقع 4.27% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبمقدار 0.32% للسلع المستوردة.
وأشار إلى أن أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفضت بمقدار 1.67%، أي ما نسبته 89% من تجارة الجملة، فيما انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بمقدار 18.95%، والسجاد والموكيت والبسط بمقدار 11.03%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 6.88%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 4.09%، والمفروشات المنزلية بمقدار 2.30%، والمشروبات بمقدار 1.85%، والأدوات المكتبية والكتب والمجلات والجرائد بمقدار 1.84%، والأواني المنزلية بمقدار 1.79%، والمعادن وخامات المعادن بمقدار 0.94%.
وبين الإحصاء أن أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات ارتفعت على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 15.42%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 14.31%، والأثاث المنزلي بنسبة 10.45%، والحيوانات الحية بنسبة 6.07%.
وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.63%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، وانخفضت اسعار الجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 3.06%، فيما ارتفعت أسعار الجملة لصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 1.07%.
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