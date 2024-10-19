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ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 17% منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة

10/19/2024 11:17:14 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN - قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعا بنسبة 17%، منذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الاحد، أن مؤشر أسعار الجملة بدأ بالانخفاض في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 1.58% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، بواقع 4.27% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبمقدار 0.32% للسلع المستوردة.

وأشار إلى أن أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفضت بمقدار 1.67%، أي ما نسبته 89% من تجارة الجملة، فيما انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بمقدار 18.95%، والسجاد والموكيت والبسط بمقدار 11.03%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 6.88%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 4.09%، والمفروشات المنزلية بمقدار 2.30%، والمشروبات بمقدار 1.85%، والأدوات المكتبية والكتب والمجلات والجرائد بمقدار 1.84%، والأواني المنزلية بمقدار 1.79%، والمعادن وخامات المعادن بمقدار 0.94%.

وبين الإحصاء أن أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات ارتفعت على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 15.42%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 14.31%، والأثاث المنزلي بنسبة 10.45%، والحيوانات الحية بنسبة 6.07%.

وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.63%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، وانخفضت اسعار الجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 3.06%، فيما ارتفعت أسعار الجملة لصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 1.07%.

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