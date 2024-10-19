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إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

10/19/2024 11:01:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الأحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر بنابلس، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاما)، برصاص الاحتلال الحي في القدم، خلال اقتحام البلدة القديمة وجرى نقله للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من جهة السوق الشرقي، وسط اندلاع مواجهات.

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