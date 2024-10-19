إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الأحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.
وقال الهلال الأحمر بنابلس، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاما)، برصاص الاحتلال الحي في القدم، خلال اقتحام البلدة القديمة وجرى نقله للمستشفى.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من جهة السوق الشرقي، وسط اندلاع مواجهات.
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