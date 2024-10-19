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شيكاغو: متظاهرون يطالبون بوقف جميع المساعدات الأميركية لإسرائيل

10/19/2024 11:01:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) إلينوي/PNN– طالب المئات من النشطاء في مظاهرة جابت شوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، الأميركية بوقف جميع المساعدات لدولة الاحتلال، وضرورة فرض حظر للأسلحة بشكل فوري لوقف الحرب في قطاع غزة.

ورفع النشطاء الذين يواصلون مسيراتهم الأسبوعية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، العلم الفلسطيني والشعارات المنددة باستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ورفض الصمت الأميركي على استمرار حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في "إبادتها الجماعية".

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