شيكاغو: متظاهرون يطالبون بوقف جميع المساعدات الأميركية لإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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إلينوي/PNN– طالب المئات من النشطاء في مظاهرة جابت شوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، الأميركية بوقف جميع المساعدات لدولة الاحتلال، وضرورة فرض حظر للأسلحة بشكل فوري لوقف الحرب في قطاع غزة.
ورفع النشطاء الذين يواصلون مسيراتهم الأسبوعية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، العلم الفلسطيني والشعارات المنددة باستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ورفض الصمت الأميركي على استمرار حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في "إبادتها الجماعية".
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