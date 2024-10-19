استشهاد شاب دهسه جيب للاحتلال في عنبتا شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- استشهد، الليلة، شاب بعد أن دهسه جيب لجيشالاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن الشاب كريم عماد مزيد استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها بعدما

دهسه

جيب لجيش الاحتلال، وهو يقود دراجته النارية على الشارع الرئيسي في البلدة.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من حاجز عناب شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، واعترضت سير المركبات وطاردت عددا منها، قبل أن تدهس الشاب الذي كان يقود دراجته النارية.

ــ