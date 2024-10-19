استشهاد شاب دهسه جيب للاحتلال في عنبتا شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم/PNN- استشهد، الليلة، شاب بعد أن دهسه جيب لجيش
الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن الشاب كريم عماد مزيد استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها بعدما
دهسه
جيب لجيش الاحتلال، وهو يقود دراجته النارية على الشارع الرئيسي في البلدة.
وكانت آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من حاجز عناب شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، واعترضت سير المركبات وطاردت عددا منها، قبل أن تدهس الشاب الذي كان يقود دراجته النارية.
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