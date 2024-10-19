العدوان يدخل يومه 380 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة/PNN-
في اليوم الـ380 من العدوان على غزة، ارتكب قوات الاحتلال مجزرة جديدة في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 70 فلسطينيا إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، وارتكب مجزرة أخرى في قصف
مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 19 شهيدا و 91 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42519 شهيدا و 99637 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأعلن الدفاع المدني بغزة انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء استهداف إسرائيلي مربع سكني يضم عائلات الشريف والدريوي وعبيد والهندي والكحلوت في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مؤكدا أن هناك شهداء لا زالوا تحت الأنقاض.
واستشهد 80 مواطنا في قصف لمربع سكني ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.
MENAFN19102024000205011050ID1108798249
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.