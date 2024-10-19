العدوان يدخل يومه 380 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-في اليوم الـ380 من العدوان على غزة، ارتكب قوات الاحتلال مجزرة جديدة في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 70 فلسطينيا إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، وارتكب مجزرة أخرى في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 19 شهيدا و 91 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42519 شهيدا و 99637 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني بغزة انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء استهداف إسرائيلي مربع سكني يضم عائلات الشريف والدريوي وعبيد والهندي والكحلوت في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مؤكدا أن هناك شهداء لا زالوا تحت الأنقاض.

واستشهد 80 مواطنا في قصف لمربع سكني ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.