الدوري الفرنسي: (باريس سان جيرمان) يهزم (ستراسبورغ) بأربعة اهداف لهدفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 19 - 10 (كونا) -- فاز فريق (باريس سان جيرمان) على ضيفه (ستراسبورغ) بأربعة اهداف لهدفين في اللقاء الذي اقيم بينهما على استاد (بارك دي برانس) اليوم السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (سان جيرمان) بهدفه الاول عبر لاعب
الوسط الفرنسي سيني مايولو في الدقيقة ال18 قبل ان يعزز موقفه بهدفه الثاني من خلال الاسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة 47 فيما استطاع (ستراسبورغ) ان يحرز هدفه الاول بعد عشر دقائق بواسطة سيكو مارا.
لكن برادلي باركولا عزز موقف فريقه (سان جيرمان) بهدف ثالث في الدقيقة ال66 تلاه لاعب الوسط الكوري كانغ بالهدف الرابع في الدقيقة 90.
وسرعان ما تمكن فريق (ستراسبورغ) من تسجيل هدفه الثاني ليقلص فارق الاهداف من خلال بابي ديونغ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن هذا لم يكن كافيا للحصول على اي نقطة من المباراة.
وبهذه النتيجة يتصدر (باريس سان جيرمان) جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 20 نقطة الى جانب فريق (موناكو) بينما يقع فريق (ستراسبورغ) في المركز السابع برصيد عشر نقاط. (النهاية)
م ع / ر ج
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