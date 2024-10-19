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السفارة الأمريكية في اليمن تدعو الحوثيين لإطلاق موظفيها المحتجزين منذ 3 سنوات

10/19/2024 8:15:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 19 – 10 (كونا) -- دعت السفارة الأمريكية في اليمن اليوم السبت ميليشيا الحوثي للافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين اليمنيين الأبرياء وخاصة موظفيها المعتقلين لديها منذ ثلاث سنوات.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجن بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال ميليشيا الحوثي موظفي سفارة بلاده في صنعاء.
وقال فاجن إن الحوثيين يحتجزون "منذ ثلاث سنوات مواطنين يمنيين ظلما وبشكل غير قانوني ولم يرتكبوا أي جرائم بل تم احتجازهم كرهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأمريكية في صنعاء بهدف تعزيز العلاقات بين بلدينا وتلبية احتياجات أسرهم".
وأضاف أن ميليشيا الحوثي أقدمت منذ أربعة أشهر "وبوحشية على احتجاز يمنيين آخرين كرهائن ما أدى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم عن أسرهم لمجرد أدائهم لعملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي "تنضم إلى قائمة طويلة من الجماعات الإرهابية التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء استنادا إلى اتهامات لا أساس لها وأدلة ملفقة واعترافات بالإكراه".
وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى أن "ميليشيا الحوثي أحالت هؤلاء المعتقلين إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة".
وختم البيان بالتأكيد على تضامنه مع اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحملوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهم مشددا على أن السفارة الأمريكية "لن ترتاح حتى يعود المعتقلون إلى ديارهم وأحبائهم".
وكانت ميليشيا الحوثي قد نفذت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين حملة اختطافات طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي فيما كانت قد اختطفت آخرين من موظفي السفارة الأمريكية ومنظمات الأمم المتحدة خلال عامي 2021 و2023 ووجهت لهم اتهامات ب"التجسس" لصالح الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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