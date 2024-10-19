السفارة الأمريكية في اليمن تدعو الحوثيين لإطلاق موظفيها المحتجزين منذ 3 سنوات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 19 – 10 (كونا) -- دعت السفارة الأمريكية في اليمن اليوم السبت ميليشيا الحوثي للافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين
اليمنيين الأبرياء وخاصة موظفيها المعتقلين لديها منذ ثلاث سنوات.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجن بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال ميليشيا الحوثي موظفي سفارة بلاده في صنعاء.
وقال فاجن إن الحوثيين يحتجزون "منذ ثلاث سنوات مواطنين يمنيين ظلما وبشكل غير قانوني ولم يرتكبوا أي جرائم بل تم احتجازهم كرهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأمريكية في صنعاء بهدف تعزيز العلاقات بين بلدينا وتلبية احتياجات أسرهم".
وأضاف أن ميليشيا الحوثي أقدمت منذ أربعة أشهر "وبوحشية على احتجاز يمنيين آخرين كرهائن ما أدى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم عن أسرهم لمجرد أدائهم لعملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي "تنضم إلى قائمة طويلة من الجماعات الإرهابية التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء استنادا إلى اتهامات لا أساس لها وأدلة ملفقة واعترافات بالإكراه".
وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى أن "ميليشيا الحوثي أحالت هؤلاء المعتقلين إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة".
وختم البيان بالتأكيد على تضامنه مع اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحملوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهم مشددا على أن السفارة الأمريكية "لن ترتاح حتى يعود المعتقلون إلى ديارهم وأحبائهم".
وكانت ميليشيا الحوثي قد نفذت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين حملة اختطافات طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي فيما كانت قد اختطفت آخرين من موظفي السفارة الأمريكية ومنظمات الأمم المتحدة خلال عامي 2021 و2023 ووجهت لهم اتهامات ب"التجسس" لصالح الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)
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