موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3188479 الكويت – شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) تعلن عن جاهزيتها التشغيلية عقب جولة تفقدية في مستشفى
الضمان بالأحمدي ومركز ضمان الفحيحيل للاطلاع على جاهزية منظومة (ضمان) الصحية بمشاركة عدد من الأطباء في مختلف التخصصات.
3188513 القاهرة - الجيش المصري يعلن أن طائرات عسكرية مصرية وإماراتية أسقطت عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة.
3188493 القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يؤكد أن "حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701".
3188511 بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2448 قتيلا و11471 جريحا.
3188483 أربيل - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن أن بعثات من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ستراقب سير العملية الانتخابية في إقليم كردستان والتي ستجري غدا الاحد. (النهاية)
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