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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/19/2024 8:15:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3188479 الكويت – شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) تعلن عن جاهزيتها التشغيلية عقب جولة تفقدية في مستشفى الضمان بالأحمدي ومركز ضمان الفحيحيل للاطلاع على جاهزية منظومة (ضمان) الصحية بمشاركة عدد من الأطباء في مختلف التخصصات.
3188513 القاهرة - الجيش المصري يعلن أن طائرات عسكرية مصرية وإماراتية أسقطت عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة.
3188493 القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يؤكد أن "حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701".
3188511 بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2448 قتيلا و11471 جريحا.
3188483 أربيل - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن أن بعثات من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ستراقب سير العملية الانتخابية في إقليم كردستان والتي ستجري غدا الاحد. (النهاية)

ر ج



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