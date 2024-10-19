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المدير العام لكلية فاتيل: الكلية حققت تصنيف كيو أس العالمي وتطلق برنامج الماجستير قريبا

10/19/2024 8:14:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬أس‮»‬‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والمركز‭ ‬13‭ ‬عالميًا،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬للطلاب‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تواصل‭ ‬التجديد،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانه‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬عمل‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬وفرنسا‭ ‬وحول‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬المكتبة‭ ‬من‭ ‬شكلها‭ ‬التقليدي‭ ‬إلى‭ ‬مكتبة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬الطلاب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المصادر‭ ‬اللازمة‭ ‬عبر‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مصادر‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬استعدادات‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬أعرب‭ ‬تمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬للطلاب،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬الضرورية‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭.‬

واختتم‭ ‬بشكر‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمونه،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دورهما‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الكلية‭ ‬وتطوير‭ ‬برامجها‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الربط‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭.‬

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