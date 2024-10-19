المدير العام لكلية فاتيل: الكلية حققت تصنيف كيو أس العالمي وتطلق برنامج الماجستير قريبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة في البحرين، أن الكلية حصلت على تقدير «كيو أس» العالمي، حيث احتلت المركز الأول في فرنسا والمركز 13 عالميًا، مما يعكس جودة التعليم الذي تقدمه للطلاب.
وأكد الشيخ خالد أن الكلية تواصل التجديد، مشيرًا إلى إطلاق برنامج الماجستير الجديد الذي سيتم إعلانه خلال هذا العام، والذي يهدف إلى دعم العاملين في القطاع لتعزيز مهاراتهم. وأضاف أن أكثر من 90 % من الطلاب يحصلون على عروض عمل خلال السنة الدراسية الأخيرة، مع فرص وظيفية متاحة في المملكة ودول الخليج وفرنسا وحول العالم.
كما أشار إلى جهود الكلية في تحويل المكتبة من شكلها التقليدي إلى مكتبة إلكترونية، مما يسهل على الطلاب الوصول إلى المصادر اللازمة عبر الوسائل الإلكترونية في أي وقت، بما في ذلك مصادر برنامج الماجستير.
وفي إطار استعدادات العام الدراسي الجديد، أعرب تمنياته بالتوفيق للطلاب، مشددًا على أن يوم التهيئة يمثل خطوة مهمة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. وأكد أن الكلية ستعمل على تقديم المهارات والخبرات الضرورية لتمكينهم من العمل بكفاءة في قطاع الضيافة.
واختتم بشكر وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على الدعم الذي يقدمونه، مؤكدًا دورهما البارز في تحقيق أهداف الكلية وتطوير برامجها التعليمية من خلال الربط مع الجانب العملي والتدريب المهني.
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