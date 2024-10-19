((استيراد بنك)) يعين أبيش شاترجي رئيسا تنفيذيا للمخاطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن استيراد بنك، التابع بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، اليوم تعيين أبيش شاترجي في منصب رئيس إدارة المخاطر. يتمتع شاترجي بأكثر من 16 عامًا من الخبرة في إدارة المخاطر في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك خلفية قوية في الأسواق الخاصة والعامة والاستثمارات العقارية والمشاريع الكبيرة للبنية التحتية. سيكون شاترجي مسؤولا عن تعزيز قدرات البنك على إدارة المخاطر لدعم نموه الاستراتيجي.
بصفته رئيس إدارة المخاطر، سيتولى شاترجي قيادة وتوجيه الإدارات في تطوير برامج إدارة المخاطر، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، والإشراف على تقييمات المخاطر للتأكد من أن جميع المنتجات الجديدة تخضع لتقييمات شاملة للمخاطر قبل طرحها في السوق.
وتعليقاً على التعيين، قال أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي بالإنابة لاستيراد بنك: «يُعد تعيين أبيش شاترجي محطة بارزة أخرى في جهود إعادة هيكلة البنك المستمرة. ستكون قيادته في إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في مساعدتنا على تقييم وإدارة المخاطر المحتملة بشكل فعال، مما سيمكننا من ضمان موقعنا الاستراتيجي لزيادة عوائد وأداء استثماراتنا وأصولنا لصالح مستثمرينا ومساهمينا».
وقبل انضمامه إلى استيراد بنك، شغل شاترجي عدة مناصب قيادية في مؤسسات مالية بارزة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
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