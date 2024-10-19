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((استيراد بنك)) يعين أبيش شاترجي رئيسا تنفيذيا للمخاطر

10/19/2024 8:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬استيراد‭ ‬بنك،‭ ‬التابع‭ ‬بالكامل‭ ‬لشركة‭ ‬استيراد‭ ‬فينشر‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م،‭ ‬اليوم‭ ‬تعيين‭ ‬أبيش‭ ‬شاترجي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭. ‬يتمتع‭ ‬شاترجي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خلفية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة‭ ‬والاستثمارات‭ ‬العقارية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الكبيرة‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭. ‬سيكون‭ ‬شاترجي‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬لدعم‭ ‬نموه‭ ‬الاستراتيجي‭.‬

بصفته‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬سيتولى‭ ‬شاترجي‭ ‬قيادة‭ ‬وتوجيه‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬تقييمات‭ ‬المخاطر‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬الجديدة‭ ‬تخضع‭ ‬لتقييمات‭ ‬شاملة‭ ‬للمخاطر‭ ‬قبل‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬التعيين،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالإنابة‭ ‬لاستيراد‭ ‬بنك‭: ‬‮«‬يُعد‭ ‬تعيين‭ ‬أبيش‭ ‬شاترجي‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬البنك‭ ‬المستمرة‭. ‬ستكون‭ ‬قيادته‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬مساعدتنا‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬مما‭ ‬سيمكننا‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬موقعنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لزيادة‭ ‬عوائد‭ ‬وأداء‭ ‬استثماراتنا‭ ‬وأصولنا‭ ‬لصالح‭ ‬مستثمرينا‭ ‬ومساهمينا‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬استيراد‭ ‬بنك،‭ ‬شغل‭ ‬شاترجي‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وخارجها‭. ‬

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