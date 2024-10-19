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135 منشأة مخالفة لنظام المنافسة

10/19/2024 8:09:12 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت الهيئة العامة للمنافسة إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلال والتحقيق في 43 قضية، وترتب عليها ما يقرب عن 549 عملية استقصاء بحق 442 منشأة، وانتهت نتائج التحقيقات في 35 قضية بحق 218 منشأة، بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد 135منشأة، لضلوعها في ممارسات مناهضة للمنافسة، فيما تم حفظ القضية في حق 32 منشأة لعدم ثبوت مخالفة نظام المنافسة، والموافقة على دارسة طلبات التسويةإلى 36 منشأة واتخاذ التدابير بحق 15 منشأة.
وبحسب تقرير للهيئة العامة للمنافسة في تقريها السنوي فأنه بالتزامن مع معالجة الشكاوى الواردة، وبالتزامن مع معالجة الشكاوى الواردة، باشرت الفرق المختصة بالهيئة عددًا من القضايا التي سبق أن صدرت حيالها قرارات.
شكاوى المنافسة
وكشفت الهيئة العامة للمنافسة عن مباشرتها 141 شكوى ومبادرة، منها ما أحيل إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فيما درست الهيئة 109 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة في عام التقرير دراسةً أولية، ونتج عن ذلك صدور قرارات مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلال والتحقيق في 11 حالة أظهرت المؤشرات القانونية اشتمالها على ممارسات مناهضة للمنافسة، كذلك نتج عنها صدور قرارات بحفظ 98 شكوى بناء على مسببات لكل حالة، إما لعدم الاختصاص أو لعدم استنادها إلى أدلة فعلية، أو عدم ثبوت مخالفة أحكام نظام المنافسة.
البحث والتقصي
وبحسب التقرير فإن عمليات البحث والتقصي والتحقيق في شكاوى مخالفات نظام المنافسة أسفرت عن 548 عملية استقصاء ميدانية، وبمعدل 4 ساعات لكل عملية، وبإجمالي 2192 ساعة عمل، نتج عنها تقييد 192 محضر سماع أقوال، و233 محضر استجواب، و103 محاضر ضبط، و20 محضر إثبات واقعة، والتحقق مع 442 منشأة وتوجيه الاتهام إلى 186 منشأة وحفظ القضية في بحق 32 منشأة، وما زال التحقيق جاريًا مع البقية.
المخالفات الأكثر شيوعًا
ويشير التقرير الى المخالفات الاكثر شيوعًا لدى المنشآت المشمولة بإجراءات التقصي والبحث، إذا يشير التقرير إلى أكثر المخالفات شيوعًا مخالفة الاتفاق بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع بنسبة 43%، يليها إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات حاصة على عمليات البيع و الشراء بنسبة 10%، يلي ذلك الاتفاق بين المنشآت على تقاسم السوق بنسبة 3.84%، ثم إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس بنسبة 4.61%، ثم الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ، والتنسيق في العطاءات في المشروعات الحكومية وغير الحكومية بنسبة 10%، ويعزي التقرير أسباب انتشار المخالفات الى جملة من الاسباب من اهمها عدم المام المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وسعيها إلى تعظيم أرباحها دون النظر الى المحظورات النظامية.
Asf:
- 43 قضية تم مباشرة التحقيق فيها.
- 549 عملية استقصاء.
- 442 تم الاستقصاء عنها.
- 35 قضية إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
- 218 منشأة.
- 135 قضية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
- 32 قضية تم حفظها.
- 36 منشأة تم التسوية معها.
- 15 منشأة تم اتخاذ التدابير بحقها.
- 141 شكوى تم مباشرتها.
- 109 شكوى درستها الهيئة.
- 11 حالة أظهرت المؤشرات القانونية اشتمالها على ممارسات مناهضة للمنافسة.
- 98 شكوى صدر فيها قرارات بالحفظ بناء.
- 548 عملية استقصاء ميدانية.
- 4 ساعات لكل عملية.
- 2192 ساعة عمل.
- 192 محضر سماع أقوال محضر استجواب.
- 103 محاضر ضبط.
- 20 محضر إثبات واقعة.
- 442 منشأة تم التحقق معها.
- 186 تم توجيه الاتهام لها.
- 32 تم حفظ القضبة.
وما زال التحقيق جاريًا مع البقية.
المخالفات الأكثر شيوعًا
- التحكم بأسعار السلع= 43%.
- إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات حاصة على عمليات البيع و الشراء = 10%.
- الاتفاق بين المنشآت على تقاسم السوق= 3.84%.
- إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس= 4.61%.
- الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات في المشروعات الحكومية وغير الحكومية= 10%.

MENAFN19102024000089011017ID1108798061

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