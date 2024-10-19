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ساعتان لإصدار تراخيص أنشطة النقل

10/19/2024 8:09:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد لقاء مفتوح للجنة النقل البري في غرفة الأحساء مع الهيئة العامة للنقل أن هناك كثافة عالية في نشاط نقل ((البضائع)) بالمنطقة الشرقية، والعمل على دراسة، لتحديد ساعات السماح لمرور الشاحنات داخل المدن في المنطقة الشرقية، وكذلك هناك كثافة في نشاط نقل ((توصيل الطلبات)) داخل مدن المنطقة الشرقية، وتوجه نحو الاستفادة من استخدام الدراجات ((الكهربائية)) في النشاط كصديق للبيئة، وأن إصدار الترخيص الأولي ((المقيد)) إلكترونيًا فوريًا، والترخيص النهائي خلال أقل من ساعتين عند استيفاء الاشتراطات.
الشاحنات الأجنبية
تناول اللقاء، الذي أداره عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء رئيس لجنة النقل البري، حسين الخواجة، أمس، بحضور رجال وسيدات أعمال في قطاع النقل واللوجستيات في الأحساء، ما يواجهه القطاع من مضايقة شاحنات النقل ((الأجنبية))، التي تمارس النقل داخل الأراضي السعودية، حيث يُسمح لها بتوريد الشحنات من خارج السعودية وتفريغها داخل السعودية فقط، ولا يحق لها العمل داخل الأراضي السعودية. وشدد اللقاء على ضرورة توقف الشركات والمصانع والمؤسسات عن التعاقد معها، حيث إنها غير مرخصة لممارسة النقل داخل الأراضي السعودية.
مهلة لتصحيح المخالفة
دعا المشاركون في اللقاء المسؤولين في هيئة النقل إلى إطلاق مبادرة، على غرار مبادرة وزارة البلديات والإسكان، وهي مبادرة ((توجيه إنذار قبل تحرير المخالفة))، ومنح المستثمر ((مهلة)) زمنية لتصحيح وضعه، ورصد المخالفة في الزيارة الأخرى، مطالبين بإعادة النظر في رسوم المخالفات بين فئات التصنيف بنشاط ((تأجير)) المركبات، وضرورة التباين في رسوم المخالفة تبعًا للتصنيف، إذ إن الوضع الحالي تتساوى فيه رسوم المخالفة بين الشركات في مختلف التصنيفات (تصنيف ((أ)) فيه 3 آلاف مركبة، وتصنيف ((د)) فيه 15 مركبة فقط)، ومثل ذلك التساوي قد يتسبب في خروج شركات تصنيف ((د)) من السوق. واقترحوا تقليص أعداد المركبات بين الفئتين ((ج)) (100 مركبة) و((د)) (15 مركبة) كخطوة لتسهيل انتقال المستثمر من الفئة ((د)) إلى الفئة ((ج))، على ألا يتجاوز عدد المركبات في الفئة ((ج)) 50 مركبة.

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