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انطلاق ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة

10/19/2024 8:09:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق اليوم ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة، بعنوان "التحول نحو تقنيات المستقبل" بحضور عدد من الممارسين والمسؤولين وقادة الأعمال والقطاع غير الربحي والشركاء, وذلك في فندق فيرمونت البوابة الاقتصادية بالرياض.
ويستهدف الملتقى في نسخته الثالثة مناقشة تطبيقات تقنيات المستقبل لخدمة الأهداف الخيرية والمجتمعية، ومدى قدرة القطاع غير الربحي على مواجهة التغيرات الاقتصادية والمجتمعية التي يمكن أن يتسبب بها هذا التحول، إضافة إلى تقاطعات العمل غير الربحي مع الاقتصاد الرقمي نحو تحقيق معادلة النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي.
كما سيتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من صناع القرار والممارسين في القطاع غير الربحي، إضافة إلى الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب معرض مصاحب يشارك فيه 23 جهة عارضة يتناول عمق قصص التحول الرقمي في القطاع والجهات والخدمات المساندة.
يذكر أن ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي مبادرة سنوية تقدمها كبرى المنظمات غير الربحية في المملكة، تهدف إلى رفع الوعي وتقديم أحدث التقنيات والممارسات لدى المنظمات والعاملين في القطاع غير الربحي.

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