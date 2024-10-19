حُرمت من الإنجاب... فقتلت صديقتها الحامل للحصول على جنينها

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد محاولات حمل فاشلة على مدى سنوات، تحوّلت أربعينية برازيلية إلى مجرمة، حيث استدرجت صديقتها إلى منزلها وقتلتها من أجل انتزاع الجنين من بطنها لتتظاهر بأنه "مولودها الحقيقي".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كانت باولا جانا فيريرا ميلو (25 عاماً) تستعد لاستقبال طفلها الثاني "إندريك" في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلا أن زيارتها لجوزيان دي أوليفيرا غارديم (42 عاماً) في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في منزلها بمدينة بورتو أليجري البرازيلية بدعوى تلقي عربة أطفال كهدية انتهت بمأساة مروعة.

ونفذت جوزيان جريمتها الوحشية ضد باولا، وغطت ساقيها بدماء الضحية قبل أن تحمل المولود مسرعة إلى المستشفى، حيث فارق الطفل الحياة. وبدأت الشكوك تحوم حول جوزيان بعدما أثبتت الفحوصات أن الطفل ليس مولودها.

وسارع المسعفون إلى الاتصال بالشرطة، التي اقتحمت منزل جوزيان لتعثر على الأم البيولوجية، باولا، جثة هامدة تحت السرير وملفوفة بالبلاستيك. وقامت الشرطة باعتقال جوزيان في المستشفى واحتجاز زوجها للتحقيق في تورطه المحتمل بالجريمة.

واعترفت جوزيان بأنها قتلت صديقتها بضربة على رأسها، ثم فتحت بطنها لانتزاع الجنين، وحاولت إخفاء جريمتها بتزييف مشهد ولادة عبر وضع الرضيع ودماء باولا بين ساقيها لتبدو وكأنها وضعت الطفل في منزلها، فاستدعى جيرانها سيارة إسعاف التي نقلتها والمولود إلى المستشفى.





ادعاء كاذب بالحمل

أفاد مقرّبون من جوزيان بأنها كانت تحلم بإنجاب طفل، وبدأت تتظاهر بالحمل منذ أغسطس (آب) الماضي، حتى أنها عرضت على زوجها صوراً مزيفة بالموجات فوق الصوتية.

وكشفت المحققة الرئيسية في القضية، غرازييلا زينيلي، أن جوزيان كانت تعاني من تاريخ طويل من محاولات الحمل الفاشلة، وأجهضت عدة مرات.

وتعتقد المحققة أن جوزيان كانت تبحث عن الفرصة المناسبة، وعندما تعرفت على باولا، رأت فيها غنيمة ودبرت الخطة المروعة قبل شهرين على الأقل من الجريمة.





تداعيات الجريمة

دُفنت باولا في بورتو أليجري في نفس يوم الجريمة، تاركة خلفها زوجاً مصدوماً وابنة تبلغ من العمر 8 سنوات، وأخرى بالتبني عمرها 3 سنوات.

ووجه المحققون لجوزيان عدة اتهامات، بينها القتل العمد، إخفاء الجثة، والتسبب في وفاة طفل.



