المهنا.. ولفتة تقدير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وجد الأخ الخلوق الحكم الدولي السعودي للكرة الطائرة المعتزل ناصر المهنا مؤخرا التفاتة تقديرية مشكورة من الهيئة العالمية لتبادل المعرفة بدعوته إلى احتفالية تكريم رواد الحركة الرياضية العربية من الزمن الجميل التي ستقام في مدينة جدة السعودية يوم 22 من أكتوبر الجاري.
ناصر المهنا (أبو بذور) أطال الله في عمره، يحمل على عاتقه إرثا ممتدا من العطاء للكرة الطائرة، إذ حصل على الشارة الدولية عام 1993، وكان عضوا في لجنة الحكام الرئيسة في المملكة العربية السعودية على مدار 14 سنة، ورأس لجنة الحكام في المنطقة الشرقية مدة 20 سنة، ومازال عطاؤه مستمرا من خلال وجوده الدائم والداعم لاستحقاقات الكرة الطائرة سواء تعلق الأمر ببلده أو الدول المجاورة أو العربية، لأنه باختصار واحد من المهمومين باللعبة التي منحها الشيء الكثير من عطائه وتضحياته وعمره.
وعندما يدور الحديث عن المهنا فالكلام ينبغي أن يتناسب مع قيمته وقامته التحكيميتين، إذ لم يكن صاحب صافرة نكرة، بل علما من أعلامها التي نفتخر بها جميعا، وكبرى الأحداث والمناسبات الرياضية كانت شاهدة على ابن المهنا، فقد أدار نهائي كأس آسيا للرجال في كوريا عام 2000، ونهائي كأس العالم في تركيا عام 2005، ونهائي كأس العالم للرجال في المغرب عام 2007.
فناصر المهنا ليس الوحيد الذي نتكلم عنه، ولن يكون الأخير، فهناك قامات رياضية هنا وهناك، في هذه اللعبة أو تلك، ضحوا بالكثير والكثير، وكانوا واجهة وأي واجهة مشرفة لبلدانهم قبل أنفسهم، ولكنهم عفيفو النفس، لا يتسابقون، ولا تشغلهم الهرولة نحو التكريم إن لم يأت إليهم من تلقاء نفسه.
تستحق الكثير يا (أبا بذور) ومن هم على شاكلتك وما أكثرهم، وشكرا للجهة المكرمة والراعية على هذه الالتفاتة التقديرية اللافتة التي نتمنى لها الاستمرار، وأن تحذو الجهات الأخرى هذا المنحى المسؤول.
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