المهنا.. ولفتة تقدير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ناصر‭ ‬المهنا‭ (‬أبو‭ ‬بذور‭) ‬أطال‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عمره،‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬إرثا‭ ‬ممتدا‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬وكان‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬14‭ ‬سنة،‭ ‬ورأس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬ومازال‭ ‬عطاؤه‭ ‬مستمرا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬الدائم‭ ‬والداعم‭ ‬لاستحقاقات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬ببلده‭ ‬أو‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬أو‭ ‬العربية،‭ ‬لأنه‭ ‬باختصار‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المهمومين‭ ‬باللعبة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬الشيء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬عطائه‭ ‬وتضحياته‭ ‬وعمره‭.‬

وعندما‭ ‬يدور‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬المهنا‭ ‬فالكلام‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قيمته‭ ‬وقامته‭ ‬التحكيميتين،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬صاحب‭ ‬صافرة‭ ‬نكرة،‭ ‬بل‭ ‬علما‭ ‬من‭ ‬أعلامها‭ ‬التي‭ ‬نفتخر‭ ‬بها‭ ‬جميعا،‭ ‬وكبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬والمناسبات‭ ‬الرياضية‭ ‬كانت‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬ابن‭ ‬المهنا،‭ ‬فقد‭ ‬أدار‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬ونهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬ونهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

فناصر‭ ‬المهنا‭ ‬ليس‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬نتكلم‭ ‬عنه،‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬الأخير،‭ ‬فهناك‭ ‬قامات‭ ‬رياضية‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬أو‭ ‬تلك،‭ ‬ضحوا‭ ‬بالكثير‭ ‬والكثير،‭ ‬وكانوا‭ ‬واجهة‭ ‬وأي‭ ‬واجهة‭ ‬مشرفة‭ ‬لبلدانهم‭ ‬قبل‭ ‬أنفسهم،‭ ‬ولكنهم‭ ‬عفيفو‭ ‬النفس،‭ ‬لا‭ ‬يتسابقون،‭ ‬ولا‭ ‬تشغلهم‭ ‬الهرولة‭ ‬نحو‭ ‬التكريم‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭.‬

تستحق‭ ‬الكثير‭ ‬يا‭ (‬أبا‭ ‬بذور‭) ‬ومن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬شاكلتك‭ ‬وما‭ ‬أكثرهم،‭ ‬وشكرا‭ ‬للجهة‭ ‬المكرمة‭ ‬والراعية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الالتفاتة‭ ‬التقديرية‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬نتمنى‭ ‬لها‭ ‬الاستمرار،‭ ‬وأن‭ ‬تحذو‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬المسؤول‭.‬