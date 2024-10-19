عالم من خزف!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬هذا‭ ‬الوحش‭ ‬الصهيوني‭ ‬الذي‭ ‬نقصد‭ ‬والمجنون‭ ‬بالفتك‭ ‬والقتل‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬مجانين‭ ‬ووحوش‭ ‬شيطانية‭ ‬أسقط‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الواسع‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬ثور‭ ‬يتخبط‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬ضيقة‭ ‬خزفية‭! ‬لقد‭ ‬أسقط‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬كل‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬وداسها‭! ‬وأسقط‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬وجرفها‭ ‬في‭ ‬وحل‭ ‬وحشيته‭! ‬تحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وطالب‭ ‬بمعاقبتها‭ ‬لأنها‭ ‬تنتقد‭ ‬وحشيته‭! ‬وفيما‭ ‬هو‭ ‬يقوم‭ ‬بكل‭ ‬ذلك‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ممارسات‭ ‬الإبادة‭ ‬ويتحدى‭ ‬البشرية‭ ‬بأكملها‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭! ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أم‭ ‬يمسك‭ ‬زمامه‭ ‬ليكف‭ ‬عن‭ ‬هيجانه‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭ ‬والتدمير‭! ‬بل‭ ‬يسير‭ ‬قادته‭ ‬أمام‭ ‬شاشات‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬خيلاء‭ ‬بما‭ ‬ينجزه‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬مشهرا‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭ ‬سطوة‭ ‬وقوة‭ ‬البيت‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬يدعمه‭ ‬والمملكة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬أذاقت‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬الويلات‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬متواصلة‭ ‬وبقية‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬غربية‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬تسميه‭ ‬بمبادئ‭ ‬حضارتها‭!‬

{ ‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬ما‭ ‬يتأبط‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬الوحش‭ ‬وقد‭ ‬حوّل‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬إلى‭ ‬مستنقع‭ ‬وعالم‭ ‬من‭ ‬الخزف‭! ‬يكسر‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬ويكبله‭ ‬بقيود‭ ‬توراتية‭ ‬ملفقة‭! ‬وأساطير‭ ‬وخرافات‭ ‬تعطيه‭ ‬الحق‭ ‬اللاهوتي‭ ‬ليقتل‭ ‬ويفتك‭! ‬ولكن‭ ‬الذي‭ ‬يهم‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬وضع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬أمام‭ ‬حقيقة‭ ‬نفسه‭ ‬وحقيقة‭ ‬ضعفه‭ ‬واهتراء‭ ‬نظامه‭ ‬الدولي‭ ‬وعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬من‭ ‬يفتك‭ ‬بإنسانيته‭ ‬وقيمه‭ ‬وحضاراته‭ ‬وتاريخه‭! ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬أشاع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وأكثر‭ ‬كمًّا‭ ‬من‭ ‬البشاعات‭ ‬والوحشية‭ ‬والعنف‭ ‬والشيطانية‭ ‬غير‭ ‬المألوفة‭ ‬وغير‭ ‬المعتادة‭! ‬حتى‭ ‬حوّل‭ ‬فرجة‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬بطشه‭ ‬إلى‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬خارج‭ ‬إرادته‭ ‬أو‭ ‬بها‭!‬

{ ‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬العالم‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬إيقاف‭ ‬تخبطات‭ ‬الثور‭ ‬الصهيوني‭ ‬وهو‭ ‬ينثر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الخزف‭ ‬البشري‭ ‬أطفالا‭ ‬بلا‭ ‬رؤوس‭ ‬وبشرا‭ ‬يحترقون‭ ‬وهم‭ ‬أحياء‭ ‬ومدنا‭ ‬تتهدم‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬أصحابها‭ ‬ومستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬إيواء‭ ‬يتم‭ ‬حرقها‭ ‬وخياما‭ ‬يتم‭ ‬جرفها‭ ‬وسماء‭ ‬يحولها‭ ‬إلى‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬وأشلاء‭ ‬وجثثا‭ ‬بعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬ركام‭ ‬الجرائم‭ ‬السوداء‭ ‬فيما‭ ‬الثور‭ ‬سعيد‭ ‬بما‭ ‬يفعل‭ ‬بل‭ ‬يتباهى‭ ‬ويهدد‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬بأنه‭ ‬مستمر‭ ‬لتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬تخبطه‭ ‬في‭ ‬عالمهم‭ ‬الذي‭ ‬يراه‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خزف‭ ‬يسهل‭ ‬تدميره‭ ‬وتكسيره‭ ‬إن‭ ‬أراد‭!‬

{ ‭ ‬لقد‭ ‬عرفنا‭ ‬كبشر‭ ‬الجنون‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نشهده‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬حالاته‭ ‬الفالتة‭ ‬إلا‭ ‬متجسدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوحش‭ ‬الصهيوني‭ ‬وفي‭ ‬الغرب‭ ‬الداعم‭ ‬له‭! ‬ولقد‭ ‬عرفنا‭ ‬الوحشية‭ ‬والهمجية‭ ‬من‭ ‬كتب‭ ‬التاريخ،‭ ‬ولكن‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬نراها‭ ‬تمتد‭ ‬بفعل‭ ‬يومي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬قابل‭ ‬للتجديد‭! ‬إنها‭ ‬الوحشية‭ ‬والهمجية‭ ‬المتجسدة‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة‭ ‬فيما‭ ‬صراخ‭ ‬الأطفال‭ ‬وبكاء‭ ‬النساء‭ ‬لا‭ ‬يحرك‭ ‬ساكنا‭ ‬في‭ ‬أحد‭! ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬قتل‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬أو‭ ‬حرق‭ ‬خيامهم‭!‬

{ ‭ ‬لقد‭ ‬عرفنا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ (‬انفصامات‭ ‬سيكولوجية‭) ‬بحسب‭ ‬توصيفات‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬ولكنه‭ ‬العلم‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬أمام‭ ‬توصيف‭ ‬انفصامات‭ ‬هذا‭ ‬الوحش‭ ‬السيكولوجية‭ ‬بين‭ ‬العلم‭ ‬والخرافة‭ ‬والأساطير‭! ‬وتبرير‭ ‬الإبادة‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬حتى‭ ‬بلغ‭ ‬الفصام‭ ‬أبعد‭ ‬مدى‭ ‬له‭ ‬ليستغيث‭ ‬الوحش‭ ‬وهو‭ ‬يقتل‭ ‬مِن‭ ‬الذي‭ ‬يقتله‭! ‬ويسترحم‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬يحرق‭ ‬ويبيد‭ ‬ويتباهى‭ ‬بما‭ ‬يفعل‭! ‬ثم‭ ‬يسجل‭ ‬سردية‭ ‬بكائية‭ ‬أمام‭ ‬ميكروفونات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وميكروفونات‭ ‬العالم‭ ‬أنه‭ ‬الضحية‭! ‬لقد‭ ‬عرف‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬بالإمكان‭ ‬أن‭ ‬يعرفه‭ ‬من‭ ‬الهمجية‭ ‬والبربرية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوحش‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬من‭ ‬وحوش‭ ‬أو‭ ‬شياطين‭ ‬العالم‭! ‬الذين‭ ‬يكررون‭ ‬أمام‭ ‬مسامع‭ ‬التلفزة‭ ‬والفضائيات‭ ‬قدسية‭ ‬وحشيتهم‭ ‬وخروجهم‭ ‬عن‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بل‭ ‬والحيوانية‭! ‬ويربطوا‭ ‬ذلك‭ ‬بتعاليم‭ ‬كتابهم‭ ‬المقدس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكالوا‭ ‬عليه‭ ‬تراب‭ ‬تلفيقاتهم‭ ‬وأساطيرهم‭ ‬فاعتبروا‭ ‬أن‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والرضع‭ ‬والحوامل‭ ‬وإبادة‭ ‬البشر‭ ‬والحجر‭ ‬والتدمير‭ ‬والحرق‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬تعاليم‭ ‬إلههم‭ ‬الذي‭ ‬جعلهم‭ ‬سادة‭ ‬العالم‭ ‬وغيرهم‭ ‬عبيدا‭! ‬وليحولوا‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬خزف‭ ‬طالما‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يجابه‭ ‬خزعبلاتهم‭.‬