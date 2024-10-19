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انخفاض أسعار الفائدة على القروض التجاريةالغرفة: قطاع النقل والتخزين يحقق أعلى معدل نمو في الربع الثاني

10/19/2024 5:05:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬عن‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬3‭% ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بنمو‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬8‭% ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬حقيقي‭ ‬هي‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والتخزين‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭.‬9‭%‬،‭ ‬وقطاع‭ ‬أنشطة‭ ‬الأعمال‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭.‬9‭%‬،‭ ‬وقطاع‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭.‬2‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬الأنشطة‭ ‬المالية‭ ‬وأنشطة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬كأكبر‭ ‬مسهم‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭.‬1‭%‬،‭ ‬متقدمةً‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬8‭%‬،‭ ‬بينما‭ ‬حل‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬ثالثا‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬4‭%.‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬الغرفة‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬النظرة‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2024‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭% ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬من‭ ‬1‭.‬98‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬83‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وحافظت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬كأكبر‭ ‬شريك‭ ‬تصدير‭ ‬للبحرين،‭ ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬كأكبر‭ ‬شريك‭ ‬استيراد‭ ‬للبحرين‭.‬

وسجل‭ ‬التقرير‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭% ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬96‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬فيما‭ ‬قفزت‭ ‬مستويات‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬والبحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬829‭%‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬116‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

ورصد‭ ‬التقرير‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬إذ‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬والعقارات‭ ‬إلى‭ ‬8‭.‬98‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬انخفض‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬48‭%‬،‭ ‬وانخفض‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التجارة‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬98‭%.‬

وتطرق‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬قيمة‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭%‬،‭ ‬محققة‭ ‬أعلى‭ ‬التصنيفات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭.‬



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