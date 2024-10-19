انخفاض أسعار الفائدة على القروض التجاريةالغرفة: قطاع النقل والتخزين يحقق أعلى معدل نمو في الربع الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
كشف تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين للربع الثاني من العام الجاري عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في مملكة البحرين على أساس سنوي، مدفوعا بنمو بنسبة 2.8% في القطاع غير النفطي، لافتا إلى أن القطاعات التي شهدت أعلى معدلات نمو حقيقي هي قطاع النقل والتخزين بنسبة 12.9%، وقطاع أنشطة الأعمال بنسبة 11.9%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 11.2%، كما حافظت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين على موقعها كأكبر مسهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.1%، متقدمةً على قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي الذي حل ثانيا بنسبة 14.8%، بينما حل قطاع الصناعات التحويلية ثالثا بنسبة 14.4%.
وأشار تقرير الغرفة الذي صدر بعنوان «النظرة العامة حول الاقتصاد المحلي للربع الثاني من 2024» إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، من 1.98 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 إلى 1.83 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، وحافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأكبر شريك تصدير للبحرين، كما حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك استيراد للبحرين.
وسجل التقرير ارتفاعا في التبادل التجاري بين التجارة بين البحرين والكويت بنسبة 12% ليصل إلى 96 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، فيما قفزت مستويات التجارة بين قطر والبحرين بنسبة 829%، وذلك من 12 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023 إلى 116 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.
ورصد التقرير انخفاض أسعار الفائدة على القروض التجارية في كافة القطاعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ انخفض سعر الفائدة في قطاع البناء والعقارات إلى 8.98%، كما انخفض في قطاع الصناعات التحويلية إلى 7.48%، وانخفض في قطاع التجارة إلى 7.98%.
وتطرق التقرير إلى نمو قيمة النظام البيئي في البحرين بنسبة 40%، محققة أعلى التصنيفات في النظام البيئي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة.
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