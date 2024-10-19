Sunday, 20 October 2024 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متشددون إيرانيون يتوعدون بزشكيان بإقالة جواد ظريف أو السجن

10/19/2024 4:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بعد‭ ‬مرور‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬التيار‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لصالح‭ ‬الرئيس‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المتشددون‭ ‬بقيادة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬‭ ‬يحاولون‭ ‬إضعاف‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭.‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬أخيرة‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬بزشكيان،‭ ‬أصدر‭ ‬كمران‭ ‬غزنفري،‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬،‭ ‬تهديداً‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭. ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬إقالة‭ ‬نائبه‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف،‭ ‬فإن‭ ‬المتشددين‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬بزشكيان‭ ‬نفسه‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬إصدار‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بسجنه‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬عاماً‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬معارضة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬‭ ‬لجواد‭ ‬ظريف‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بأن‭ ‬أبناءه‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعتبره‭ ‬المتشددون‭ ‬سبباً‭ ‬كافياً‭ ‬لعدم‭ ‬أهليته‭ ‬لتولي‭ ‬أي‭ ‬منصب‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات،‭ ‬تحدث‭ ‬3‭ ‬اشخاص‭ ‬بارزون‭ ‬من‭ ‬الإصلاحيين‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬خبر‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬واعتبروا‭ ‬تهديدات‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬خدعة‮»‬‭.‬

‭ ‬ووصف‭ ‬الفيزيائي‭ ‬النووي‭ ‬والمعلق‭ ‬أحمد‭ ‬شيرزاد‭ ‬تصريحات‭ ‬غزنفري‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تؤخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحجة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬النائب‭ ‬المتشدد،‭ ‬والمستندة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الوظائف‭ ‬الحساسة‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬تعدو‭ ‬كونها‭ ‬أمنيات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬استذكر‭ ‬وزير‭ ‬الطرق‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الأسبق‭ ‬أحمد‭ ‬خرم‭ ‬أن‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬قد‭ ‬استقال‭ ‬سابقاً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬تحت‭ ‬تهديدات‭ ‬مماثلة،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشار‭ ‬المرشد‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬أشار‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬والسياسي‭ ‬الإصلاحي‭ ‬البارز‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أبطحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬‭ ‬يحمل‭ ‬ضغينة‭ ‬تجاه‭ ‬حكومة‭ ‬بزشكيان،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬ظريف،‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭.‬

MENAFN19102024000055011008ID1108797955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث