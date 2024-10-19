متشددون إيرانيون يتوعدون بزشكيان بإقالة جواد ظريف أو السجن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بعد‭ ‬مرور‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬التيار‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لصالح‭ ‬الرئيس‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المتشددون‭ ‬بقيادة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬‭ ‬يحاولون‭ ‬إضعاف‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭.‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬أخيرة‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬بزشكيان،‭ ‬أصدر‭ ‬كمران‭ ‬غزنفري،‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬،‭ ‬تهديداً‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭. ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬إقالة‭ ‬نائبه‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف،‭ ‬فإن‭ ‬المتشددين‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬بزشكيان‭ ‬نفسه‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬إصدار‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بسجنه‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬عاماً‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬معارضة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬‭ ‬لجواد‭ ‬ظريف‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بأن‭ ‬أبناءه‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعتبره‭ ‬المتشددون‭ ‬سبباً‭ ‬كافياً‭ ‬لعدم‭ ‬أهليته‭ ‬لتولي‭ ‬أي‭ ‬منصب‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات،‭ ‬تحدث‭ ‬3‭ ‬اشخاص‭ ‬بارزون‭ ‬من‭ ‬الإصلاحيين‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬خبر‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬واعتبروا‭ ‬تهديدات‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬خدعة‮»‬‭.‬

‭ ‬ووصف‭ ‬الفيزيائي‭ ‬النووي‭ ‬والمعلق‭ ‬أحمد‭ ‬شيرزاد‭ ‬تصريحات‭ ‬غزنفري‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تؤخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحجة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬النائب‭ ‬المتشدد،‭ ‬والمستندة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الوظائف‭ ‬الحساسة‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬تعدو‭ ‬كونها‭ ‬أمنيات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬استذكر‭ ‬وزير‭ ‬الطرق‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الأسبق‭ ‬أحمد‭ ‬خرم‭ ‬أن‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬قد‭ ‬استقال‭ ‬سابقاً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬تحت‭ ‬تهديدات‭ ‬مماثلة،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشار‭ ‬المرشد‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬أشار‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬والسياسي‭ ‬الإصلاحي‭ ‬البارز‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أبطحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬بيداري‮»‬‭ ‬يحمل‭ ‬ضغينة‭ ‬تجاه‭ ‬حكومة‭ ‬بزشكيان،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬ظريف،‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭.‬