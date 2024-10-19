كاتب إسرائيلي يعلق على لحظات السنوار الأخيرة ويطلق عليه اسما أمريكيا عرفه مئات الملايين حول العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ألون‭ ‬مزراحي‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬بدأه‭ ‬اللاجئ‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬سيغير‭ ‬تاريخ‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬والعملية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬الأولية‭.‬

وكتب‭ ‬مزراحي‭: ‬‮«‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬مات‭ ‬موتا‭ ‬مشرفا،‭ ‬موت‭ ‬محارب‭ ‬مع‭ ‬رجاله،‭ ‬موت‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬شعبه،‭ ‬في‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬محتل‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬الإبادة‭ ‬ولم‭ ‬يسقط‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬لائق‮»‬‭. ‬مضيفا،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رحل‭ ‬وهو‭ ‬يقاوم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬مزراحي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬آخر‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬السنوار‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كتبه‭ ‬كاتب‭ ‬مسرحي‭ ‬موهوب‭: ‬ليس‭ ‬في‭ ‬نفق،‭ ‬أو‭ ‬مخبأ‭ ‬سري،‭ ‬أو‭ ‬قصر‭ ‬بعيد،‭ ‬وليس‭ ‬أثناء‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬جدير،‭ ‬لقد‭ ‬مات‭ ‬وهو‭ ‬يقاوم‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭ ‬يمكن‭ ‬التفكير‭ ‬فيها‭ ‬لوصف‭ ‬هذه‭ ‬النهاية،‭ ‬فهي‭ ‬همنغواي‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬أشبه‭ ‬بمشهد‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬همنغواي‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬من‭ ‬سيدعم‭ ‬همنغواي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الكاتب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فإنه‭ ‬عندما‭ ‬رأى‭ ‬مشهد‭ ‬موت‭ ‬السنوار‭ ‬تذكر‭ ‬نهاية‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬لمن‭ ‬تقرع‭ ‬الأجراس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المتمردون‭ ‬يحتلون‭ ‬مواقع‭ ‬على‭ ‬تلة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الفاشيون‭ ‬يقتربون‭ ‬منهم‭ ‬بالطائرات‭ ‬والرشاشات،‭ ‬وهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬لحظاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أدرك‭ ‬السنوار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬النهاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬بالانهيار‭: ‬فلسطيني‭ ‬فخور،‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬ومسلم‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬نفس،‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬1962‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬لعائلة‭ ‬من‭ ‬لاجئي‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬من‭ ‬المجدل،‭ ‬كان‭ ‬عمره‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬احتلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غزة،‭ ‬ولم‭ ‬تتخل‭ ‬عنها‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬ولكنها‭ ‬ستفعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وعقب‭ ‬على‭ ‬الفيديو‭ ‬المنشور‭ ‬للحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للسنوار،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬آخر‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬التحدي،‭ ‬ألقى‭ ‬بعض‭ ‬الحطام‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وبدأت‭ ‬أفكر‭: ‬هل‭ ‬كان‭ ‬وهو‭ ‬صبي‭ ‬صغير‭ ‬يرمي‭ ‬الحجارة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬شخصا‭ ‬ملثما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لحياته،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬جالسا‭ ‬على‭ ‬الأريكة‭ ‬وجسمه‭ ‬ثابت‭ ‬جدا،‭ ‬لم‭ ‬يحرك‭ ‬سوى‭ ‬يده‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬بعصا‭.‬