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هاريس تلعب بورقة ((العُمر)) لدى ترامب.. والأخير يشكك في ذكائها

10/19/2024 4:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قبل‭ ‬17‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الموعود‭ ‬الذي‭ ‬سيحسم‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬أثارت‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬المرشحة‭ ‬للرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬القدرة‭ ‬البدنية‭ ‬لمنافسها‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لأداء‭ ‬مهام‭ ‬الرئيس‭ ‬بفاعلية،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬للمرشحين‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان‭ ‬الحاسمة،‭ ‬الجمعة،‭ ‬لكن‭ ‬ترامب‭ ‬اعترض‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بشدة‭.‬

وطرحت‭ ‬هاريس،‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬60‭ ‬عاما،‭ ‬اليوم،‭ ‬تلك‭ ‬المسألة‭ ‬لإثارة‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬ترامب،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬78‭ ‬عاما‭. ‬ومثّل‭ ‬العمر‭ ‬مشكلة‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ (‬81‭ ‬عاما‭) ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬تلاشى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭.‬

قالت‭ ‬هاريس‭ ‬إن‭ ‬التقارير‭ ‬الإخبارية‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب‭ ‬يتجنب‭ ‬المقابلات‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق،‭ ‬وأنه‭ ‬فوت‭ ‬فرصة‭ ‬إجراء‭ ‬مناظرة‭ ‬ثانية‭ ‬معها،‭ ‬تثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬ملاءمته‭ ‬ولياقته‭ ‬لشغل‭ ‬المنصب‭.‬

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬تجمع‭ ‬حاشد‭ ‬في‭ ‬جراند‭ ‬رابيدز‭ ‬قالت‭ ‬هاريس‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عناء‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬فهل‭ ‬هو‭ ‬لائق‭ ‬لأداء‭ ‬المهمة‭ (‬الرئاسة‭)‬؟‭ ‬هذا‭ ‬سؤال‭ ‬مشروع‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الفعاليات‭ ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬حملته‭ ‬أسبابا‭ ‬لذلك‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رد‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬منافسته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هاريس‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬صحيا‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬بأحسن‭ ‬حال‭ ‬وفي‭ ‬غاية‭ ‬البهجة،‭ ‬واصفًا‭ ‬هاريس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬شخصًا‭ ‬ذكيًا‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬لائقة‭ ‬لتمثيل‭ ‬أمريكا‭.‬

وقال‭ ‬عنها‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬امتحان‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭. ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬شخصًا‭ ‬ذكيًا‭. ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬بلدنا‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬ترامب،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬ديترويت،‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحديث‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أمضيت‭ ‬48‭ ‬يوما‭ ‬الآن‭ ‬دون‭ ‬راحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لست‭ ‬متعبا‭ ‬حتى‭. ‬أنا‭ ‬مسرور‭ ‬حقا‭. ‬هل‭ ‬تعلمون‭ ‬لماذا؟‭ ‬نحن‭ ‬نسحقها‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي،‭ ‬لأن‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬لا‭ ‬يريدها‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬إلى‭ ‬تساوي‭ ‬الكفتين‭ ‬فعليا‭ ‬قبل‭ ‬17‭ ‬يوما‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬يوم‭ ‬الانتخابات‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬آند‭ ‬فريندز‮»‬،‭ ‬اشتكى‭ ‬ترامب‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬السلبية‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬سيطلب‭ ‬من‭ ‬روبرت‭ ‬مردوخ،‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬نيوز‭ ‬كوربوريشن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬أيضا‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬بث‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإعلانات‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬سأقول‭ ‬لروبرت،‭ ‬من‭ ‬فضلك‭ ‬افعل‭ ‬ذلك‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سنحقق‭ ‬النصر،‭ ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬يريد‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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