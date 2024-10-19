هاريس تلعب بورقة ((العُمر)) لدى ترامب.. والأخير يشكك في ذكائها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قبل 17 يوماً من اليوم الموعود الذي سيحسم السباق إلى البيت الأبيض، أثارت الديمقراطية كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي تساؤلات حول القدرة البدنية لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب لأداء مهام الرئيس بفاعلية، وذلك مع وصول الحملة الانتخابية للمرشحين إلى ولاية ميشيغان الحاسمة، الجمعة، لكن ترامب اعترض على ذلك بشدة.
وطرحت هاريس، التي تبلغ من العمر 60 عاما، اليوم، تلك المسألة لإثارة الشكوك حول ترامب، البالغ من العمر 78 عاما. ومثّل العمر مشكلة حينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن (81 عاما) لا يزال في السباق، لكن الأمر تلاشى بعد أن قرر عدم الترشح لولاية ثانية.
قالت هاريس إن التقارير الإخبارية التي تفيد بأن الرئيس السابق ترامب يتجنب المقابلات بسبب الإرهاق، وأنه فوت فرصة إجراء مناظرة ثانية معها، تثير تساؤلات عن مدى ملاءمته ولياقته لشغل المنصب.
وفي تصريحات للصحفيين قبل تجمع حاشد في جراند رابيدز قالت هاريس: «يجب أن يكون هذا مصدر قلق. إذا لم يكن قادرا على التعامل مع عناء الحملة الانتخابية، فهل هو لائق لأداء المهمة (الرئاسة)؟ هذا سؤال مشروع».
يذكر أن ترامب تغيب عن الظهور في بعض الفعاليات ولم تقدم حملته أسبابا لذلك.
من جهته، رد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على اتهامات منافسته الديمقراطية هاريس بأنه غير لائق صحيا بالقول إنه بأحسن حال وفي غاية البهجة، واصفًا هاريس بأنها «ليست شخصًا ذكيًا» وغير لائقة لتمثيل أمريكا.
وقال عنها: «لم تنجح في امتحان نقابة المحامين. إنها ليست شخصًا ذكيًا. إنها ليست الشخص الذي ينبغي أن يمثل بلدنا».
ورفض ترامب، في تصريحات للصحفيين عند وصوله إلى ديترويت، مثل هذا الحديث. وقال: «لقد أمضيت 48 يوما الآن دون راحة».
وأضاف: «أنا لست متعبا حتى. أنا مسرور حقا. هل تعلمون لماذا؟ نحن نسحقها في استطلاعات الرأي، لأن الشعب الأمريكي لا يريدها».
وتشير استطلاعات الرأي في الولايات الأكثر تنافسية في الانتخابات إلى تساوي الكفتين فعليا قبل 17 يوما فقط على يوم الانتخابات.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس آند فريندز»، اشتكى ترامب أيضا من الإعلانات التلفزيونية السلبية عنه على قناة «فوكس»، وقال إنه سيطلب من روبرت مردوخ، مؤسس شركة «نيوز كوربوريشن» الذي أطلق أيضا قناة «فوكس نيوز»، ضمان عدم بث مثل هذه الإعلانات حتى يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
وقال ترامب: «سأقول لروبرت، من فضلك افعل ذلك بهذه الطريقة وبعد ذلك سنحقق النصر، لأن الجميع يريد ذلك».
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