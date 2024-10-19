استهداف مقر إقامة نتنياهو.. وحزب الله يطلق صواريخ على شمال إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مسيَّرة‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬استهدفت‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬قيساريا،‭ ‬بينما‭ ‬أطلق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأورد‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬أطلقت‭ ‬نحو‭ ‬مسكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬قيساريا‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزوجته‭ ‬لم‭ ‬يكونا‭ ‬هناك‭ ‬ولم‭ ‬يوقع‭ ‬الحادث‭ ‬أي‭ ‬ضحايا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬دوَّت‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬جليلوت‭ ‬شمال‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬عقب‭ ‬تسلل‭ ‬مسيّرة‭ ‬من‭ ‬لبنان‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬رصدنا‭ ‬عبور‭ ‬3‭ ‬مسيرات‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬اثنتين‭ ‬منها‭ ‬واصطدمت‭ ‬الثالثة‭ ‬بمبنى‭ ‬في‭ ‬قيساريا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نتنياهو،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬تعليقاً‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬منزله‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قيساريا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬سيردعنا‭ ‬وسنواصل‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬115‭ ‬مقذوفة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أطلقت‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬وسط‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قصف‭ ‬مدينة‭ ‬صفد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اسرائيل‭ ‬بالصواريخ‭ ‬أمس،‭ ‬بعيد‭ ‬تبنيه‭ ‬استهداف‭ ‬منطقة‭ ‬حيفا‭ ‬كذلك،‭ ‬وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬قصف‭ ‬‮«‬السبت‭ ‬قاعدة‭ ‬ناشر‭ ‬العسكرية‭ ‬شرق‭ ‬حيفا‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية‭ ‬نوعية‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬قتل‭ ‬بشظايا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عكا‭ ‬الساحلية‭ ‬أمس‭. ‬وأصيب‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬كريات‭ ‬آتا،‭ ‬قرب‭ ‬حيفا،‭ ‬بحسب‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭. ‬

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ثان‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬قصفوا‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬30‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الكريوت‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬بِصلية‭ ‬صاروخية‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬‮«‬اعتداءات‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القرى‭ ‬الجنوبية‭ ‬الصامدة‭ ‬والمنازل‭ ‬الآمنة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إنذارا‭ ‬جديدا‭ ‬بالإخلاء‭ ‬لسكان‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬قبل‭ ‬استهدافها‭ ‬بغارتين‭ ‬إحداهما‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬حارة‭ ‬حريك‭. ‬

وقتل‭ ‬شخصان‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬شمال‭ ‬بيروت،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬والإعلام‭ ‬الرسمي،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬

كما‭ ‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬إحدى‭ ‬البلدات‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬البقاع‭ ‬الغربي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭ ‬السبت،‭ ‬وفق‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭. ‬

على‭ ‬مدى‭ ‬نحو‭ ‬شهر،‭ ‬قُتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1420‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية،‭ ‬بينما‭ ‬أرغم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬النزوح‭. ‬