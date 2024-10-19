استشهاد أكثر من ٧٣ بمجزرة جديدة في بيت لاهيا.. والإحتلال يحاصر مستشفيات جباليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قطاع غزة - الوكالات: قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة (حماس) إن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة ارتفع إلى ما لا يقل عن 73 أمس.
وأضاف المكتب أن هناك العشرات من الجرحى والمفقودين جراء الغارات التي استهدفت مربعات سكنية.
وقال مسؤولون في وقت سابق من أمس بقطاع الصحة الفلسطيني إن 32 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات إسرائيلية على أنحاء غزة بينما شددت قوات الاحتلال حصارها على مستشفيات في جباليا بشمال القطاع.
وأودى قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي بوسط القطاع بحياة 11 شخصا في حين أدت ضربة أخرى استهدفت مخيم النصيرات القريب إلى استشهاد أربعة آخرين.
وقال مسعفون إن خمسة آخرين استشهدوا في ضربتين منفصلتين بمدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة في حين استشهد سبعة آخرون في مخيم الشاطئ بشمال القطاع.
وقال مسعفون إنه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة استشهد 33 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 85 آخرون عندما أدت ضربات إسرائيلية إلى تدمير ثلاثة منازل على الأقل في جباليا.
وقال مسعفون فلسطينيون إن خمسة آخرين استشهدوا في جباليا أمس.
وقال سكان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية شددت حصارها على جباليا، أكبر المخيمات الثمانية القديمة في القطاع، وطوقته بإرسال دبابات إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا المجاورتين وأصدرت أوامر للسكان بالإخلاء.
وزعم مسؤولون إسرائيليون إن الهدف من أوامر الإخلاء هو فصل مقاتلي حماس عن المدنيين، ونفوا وجود أي خطة منهجية لإخراج المدنيين من جباليا أو غيرها من المناطق الشمالية.
لكن سكانا ومسؤولين في القطاع الطبي يقولون إن القوات الإسرائيلية تقصف المنازل وتحاصر المستشفيات وتمنع دخول الإمدادات الطبية والغذائية لإجبارهم على مغادرة المخيم.
وفي أحد المستشفيات، قال مسؤولو الصحة إنهم رفضوا أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى أو ترك المرضى، وهناك عدد كبير منهم في حالة حرجة، من دون رعاية.
وقالت وزارة الصحة في غزة: «الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وذلك بحصاره واستهدافه المباشر للمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية وإصراره بإخراجها عن الخدمة».
وأضافت أن مريضين في العناية المركزة بالمستشفى الإندونيسي لقيا حتفهما «نتيجة حصار المستشفى وانقطاع التيار الكهربائي والإمدادات الطبية عنه».
وقال مسعفون إن ممرضا في مستشفى كمال عدوان استشهد مع بعض أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم أثناء الليل في مخيم جباليا.
وقالت وزارة الصحة في غزة أمس إن 42519 فلسطينيا على الأقل استشهدوا و99637 أصيبوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.
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