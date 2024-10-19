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استشهاد أكثر من ٧٣ بمجزرة جديدة في بيت لاهيا.. والإحتلال يحاصر مستشفيات جباليا

10/19/2024 4:07:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬ قال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬حركة‭ (‬حماس‭) ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬73‭ ‬أمس‭. ‬

وأضاف‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬والمفقودين‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مربعات‭ ‬سكنية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭ ‬بينما‭ ‬شددت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وأودى‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لمنزل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬بوسط‭ ‬القطاع‭ ‬بحياة‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أدت‭ ‬ضربة‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬القريب‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬آخرين‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬بمدينتي‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استشهد‭ ‬سبعة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬استشهد‭ ‬33‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وأصيب‭ ‬85‭ ‬آخرون‭ ‬عندما‭ ‬أدت‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬ثلاثة‭ ‬منازل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬جباليا‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬شددت‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬جباليا،‭ ‬أكبر‭ ‬المخيمات‭ ‬الثمانية‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وطوقته‭ ‬بإرسال‭ ‬دبابات‭ ‬إلى‭ ‬بلدتي‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬المجاورتين‭ ‬وأصدرت‭ ‬أوامر‭ ‬للسكان‭ ‬بالإخلاء‭. ‬

وزعم‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬هو‭ ‬فصل‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬المدنيين،‭ ‬ونفوا‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خطة‭ ‬منهجية‭ ‬لإخراج‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬جباليا‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭. ‬

لكن‭ ‬سكانا‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقصف‭ ‬المنازل‭ ‬وتحاصر‭ ‬المستشفيات‭ ‬وتمنع‭ ‬دخول‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬لإجبارهم‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬المخيم‭. ‬

وفي‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬إنهم‭ ‬رفضوا‭ ‬أوامر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفى‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬المرضى،‭ ‬وهناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رعاية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يكثف‭ ‬من‭ ‬استهدافه‭ ‬للمنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحصاره‭ ‬واستهدافه‭ ‬المباشر‭ ‬للمستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬ومستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬ومستشفى‭ ‬العودة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬وإصراره‭ ‬بإخراجها‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مريضين‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬لقيا‭ ‬حتفهما‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬حصار‭ ‬المستشفى‭ ‬وانقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬عنه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ممرضا‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬استشهد‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزلهم‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬42519‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬و99637‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

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