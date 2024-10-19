ماريسكا يقود صحوة تشلسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مواجها‭ ‬ملاك‭ ‬النادي‭ ‬المتخاصمين،‭ ‬تشكيلة‭ ‬متضخمة‭ ‬والضغط‭ ‬لإعادة‭ ‬تشلسي‭ ‬إلى‭ ‬موقعه‭ ‬الطبيعي،‭ ‬تحدى‭ ‬المدرب‭ ‬إنتسو‭ ‬ماريسكا‭ ‬التوقعات‭ ‬بإعادة‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭. ‬وتواجه‭ ‬البداية‭ ‬اللافتة‭ ‬لماريسكا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اختبارا‭ ‬قويا‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬عندما‭ ‬يزور‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭. ‬كثيرون‭ ‬لم‭ ‬يراهنوا‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬تشلسي‭ ‬صراع‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬ماريسكا‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬كوبهام‭ ‬التدريبي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

وفيما‭ ‬استفاد‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬من‭ ‬الإرث‭ ‬العظيم‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬سلفه‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬تعين‭ ‬على‭ ‬ماريسكا‭ ‬العمل‭ ‬فوق‭ ‬رمال‭ ‬متحركة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭.

‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الملعب‭ ‬المجاور‭ ‬لمقبرة‭ ‬برومبتون،‭ ‬كان‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ ‬بمثابة‭ ‬مقبرة‭ ‬لمدربي‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬واستُقدم‭ ‬الإيطالي‭ ‬من‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاده‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ (‬برميرليغ‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬المشككين‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬يصبح‭ ‬ضحية‭ ‬جديدة‭ ‬لمسلسل‭ ‬إلقاء‭ ‬التهم‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬تشلسي‭.‬

ويخوض‭ ‬ابن‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬كمدرب‭ ‬رئيس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬ضمن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬الفذ‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭. ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬ماريسكا‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬نشوب‭ ‬خلاف‭ ‬وصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬بوهلي‭ ‬وإقبالي‭.‬

وبعد‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬شغل‭ ‬فيها‭ ‬بوهلي‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحقبة‭ ‬الجديدة‭ ‬للنادي‭ ‬ازداد‭ ‬نفوذ‭ ‬إقبالي‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬المالكين‭. ‬وقال‭ ‬ماريسكا‭ ‬الذي‭ ‬استهل‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬كلاعب‭ ‬وسط‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬لأني‭ ‬أشاهد‭ ‬ما‭ ‬توقعته‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمستوى‭ ‬والأسلوب‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬بدأنا‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭. ‬لكني‭ ‬سعيد‭ ‬لأن‭ ‬النادي‭ ‬هو‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬الـ«بلوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات،‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ماريسكا‭.‬

ولا‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬16‭) ‬سوى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬سجل‭ ‬تشلسي‭ ‬السيئ‭ ‬بمواجهة‭ ‬ليفربول‭ (‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختف‭ ‬المسابقات‭) ‬سيمنح‭ ‬ماريكسا‭ ‬دفعا‭ ‬جديدا‭.‬