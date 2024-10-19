Sunday, 20 October 2024 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماع تنسيقي بين لجنة السكن ولجنة المتطوعين

10/19/2024 4:07:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عُقد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬بين‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬ولجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬برئاسة‭ ‬وفاء‭ ‬الجزاف،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تناول‭ ‬الاستعدادات‭ ‬النهائية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الحيوية‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الأعضاء‭ ‬أهمية‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬لوصولهم،‭ ‬مع‭ ‬التنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمواقع‭ ‬إقامتهم،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬لقاعات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬ومرافق‭ ‬الفنادق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬إعداد‭ ‬جداول‭ ‬الحجوزات‭ ‬المناسبة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الوفود‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للمشاركين‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭ ‬لتلبية‭ ‬كافة‭ ‬متطلبات‭ ‬الوفود،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬متابعة‭ ‬جدول‭ ‬المنافسات‭ ‬بدقة‭ ‬لضمان‭ ‬سيرها‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭.‬

وتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬لتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواقع‭ ‬المنافسات‭ ‬يوميًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارات‭ ‬الفنادق‭ ‬لتوفير‭ ‬الوجبات‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مواعيد‭ ‬التدريبات‭ ‬والمسابقات‭.‬

MENAFN19102024000055011008ID1108797949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث