اجتماع تنسيقي بين لجنة السكن ولجنة المتطوعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عُقد في الأيام القليلة الماضية اجتماع موسع بين لجنة السكن برئاسة عبدالرضا عاشوري ولجنة المتطوعين برئاسة وفاء الجزاف، حيث تم تناول الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام في مملكة البحرين من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.
وتناول الاجتماع العديد من المحاور الحيوية لضمان نجاح الحدث، حيث أكد الأعضاء أهمية بدء استقبال الوفود في المواعيد المحددة لوصولهم، مع التنسيق المستمر مع لجنة المواصلات والجهات ذات العلاقة بمواقع إقامتهم، كما تم مناقشة الجاهزية التامة لقاعات الاجتماعات ومرافق الفنادق، حيث تم تأكيد إعداد جداول الحجوزات المناسبة لاجتماعات الوفود.
وفي إطار توفير الدعم الكامل للمشاركين تم الاتفاق على ضرورة وجود أعضاء اللجنة في الفنادق طوال اليوم لتلبية كافة متطلبات الوفود، إضافة إلى تأكيد أهمية متابعة جدول المنافسات بدقة لضمان سيرها بشكل منظم.
وتم التركيز على التنسيق مع أعضاء لجنة المواصلات لتوفير وسائل النقل اللازمة لمواقع المنافسات يوميًا، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارات الفنادق لتوفير الوجبات المناسبة التي تتماشى مع مواعيد التدريبات والمسابقات.
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