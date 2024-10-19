اجتماع تنسيقي بين لجنة السكن ولجنة المتطوعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عُقد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬بين‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬ولجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬برئاسة‭ ‬وفاء‭ ‬الجزاف،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تناول‭ ‬الاستعدادات‭ ‬النهائية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الحيوية‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الأعضاء‭ ‬أهمية‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬لوصولهم،‭ ‬مع‭ ‬التنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمواقع‭ ‬إقامتهم،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬لقاعات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬ومرافق‭ ‬الفنادق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬إعداد‭ ‬جداول‭ ‬الحجوزات‭ ‬المناسبة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الوفود‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للمشاركين‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭ ‬لتلبية‭ ‬كافة‭ ‬متطلبات‭ ‬الوفود،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬متابعة‭ ‬جدول‭ ‬المنافسات‭ ‬بدقة‭ ‬لضمان‭ ‬سيرها‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭.‬

وتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬لتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواقع‭ ‬المنافسات‭ ‬يوميًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارات‭ ‬الفنادق‭ ‬لتوفير‭ ‬الوجبات‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مواعيد‭ ‬التدريبات‭ ‬والمسابقات‭.‬