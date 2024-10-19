الإمارات للدراجات الهوائية.. انتصارات وإنجازات عالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬يواصل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬‮«‬رجال‮»‬‭ ‬وفريق‭ ‬الإمارات‭ ‬القابضة‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للسيدات،‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتهما‭ ‬الأولى،‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬القارية‭ ‬والعالمية،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحا‭ ‬واجهة‭ ‬مشرفة‭ ‬للرياضة‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

ويضم‭ ‬الفريقين‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬المحترفين‭ ‬ممن‭ ‬أصبحوا‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬أبوظبي‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وتصدر‭ ‬المشهد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬منافساتها‭.‬

ومن‭ ‬موسم‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬ومن‭ ‬بطولة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬يبرز‭ ‬اسم‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬بنجومه‭ ‬العالميين،‭ ‬منهم‭ ‬السلوفيني‭ ‬تادي‭ ‬بوجاتشار‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬دائما،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للطريق‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬نجوم‭ ‬عالميين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬ليصبح‭ ‬ثالث‭ ‬دراج‭ ‬يتوج‭ ‬بـ3‭ ‬ألقاب‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لقبي‭ ‬طوافي‭ ‬إيطاليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭.‬

وتأسس‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وبعد‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬العالميين،‭ ‬بغية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬السباقات‭.‬

وتجلى‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬والنجاح‭ ‬بانتصارات‭ ‬تادي‭ ‬بوجاتشار‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭ ‬وبحصول‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬العالم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

ويعد‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأعوام‭ ‬تميزا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬47‭ ‬انتصارا‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬الموسم،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬الفوز‭ ‬بسباق‭ ‬إيل‭ ‬لومبارديا‭ ‬وسترادي‭ ‬بيانكي‭ ‬وجي‭ ‬بي‭ ‬مونتريال‭ ‬وتيرينو‭-‬أدرياتيكو،‭ ‬وطواف‭ ‬الإمارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بمراحل‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬طوافات‭ ‬كبرى،‭ ‬بينما‭ ‬يعد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬الأنجح‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لفريق‭ ‬الرجال‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬النادي‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬81‭ ‬فوزا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الموسم‭.‬