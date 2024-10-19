الإمارات للدراجات الهوائية.. انتصارات وإنجازات عالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبوظبي - (وام): يواصل كل من فريق الإمارات للدراجات الهوائية «رجال» وفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات، منذ انطلاقتهما الأولى، تحقيق الإنجازات على المستويات القارية والعالمية، حتى أصبحا واجهة مشرفة للرياضة الإماراتية في مختلف المحافل الدولية.
ويضم الفريقين نخبة من اللاعبين واللاعبات المحترفين ممن أصبحوا أبطال وبطلات العالم في اللعبة خلال فترة وجيزة، ما يؤكد نجاح الخطة الاستراتيجية التي وضعتها أبوظبي لتطوير هذه الرياضة وتصدر المشهد الدولي في منافساتها.
ومن موسم إلى آخر، ومن بطولة إلى أخرى، يبرز اسم فريق الإمارات للدراجات بنجومه العالميين، منهم السلوفيني تادي بوجاتشار الذي يتصدر منصات التتويج دائما، كان آخرها التتويج بلقب بطولة العالم للطريق التي أقيمت في سويسرا متفوقا على نجوم عالميين شاركوا في السباق، ليصبح ثالث دراج يتوج بـ3 ألقاب عالمية في موسم واحد، إذ حقق خلال العام الجاري لقبي طوافي إيطاليا وفرنسا قبل هذا السباق.
وتأسس فريق الإمارات الاحترافية في أوائل عام 2017، وبعد موسم واحد فقط بدأ في استقطاب عدد كبير من الدراجين العالميين، بغية الوصول إلى آفاق جديدة وتحقيق الفوز في أكبر السباقات.
وتجلى هذا النمو والنجاح بانتصارات تادي بوجاتشار في طواف فرنسا في عامي 2020 و2021 وبحصول الفريق على لقب أفضل فريق في طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات في عام 2023.
ويعد عام 2022 من أكثر الأعوام تميزا في تاريخ الفريق منذ تأسيسه بعدما حقق 47 انتصارا خلال ذلك الموسم، كان أبرزها الفوز بسباق إيل لومبارديا وسترادي بيانكي وجي بي مونتريال وتيرينو-أدرياتيكو، وطواف الإمارات، بالإضافة إلى الفوز بمراحل في ثلاثة طوافات كبرى، بينما يعد عام 2024 الحالي هو الأنجح على الإطلاق لفريق الرجال حيث فاز فيه النادي بلقب أفضل فريق في العالم للموسم الحالي بعد أن حقق 81 فوزا على مدار الموسم.
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