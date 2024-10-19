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بدء تجهيز مدينة عيسى الرياضية لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

10/19/2024 4:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬التحضيرات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وتتضمن‭ ‬التجهيزات‭ ‬إنشاء‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدورة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الإعلاميين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تزويده‭ ‬بكافة‭ ‬المعدات‭ ‬الحديثة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وسيشمل‭ ‬المركز‭ ‬استوديوهات‭ ‬للبث‭ ‬المباشر،‭ ‬ومنصات‭ ‬عمل‭ ‬مجهزة‭ ‬بأجهزة‭ ‬كمبيوتر،‭ ‬وخدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬عالية‭ ‬السرعة،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بسلاسة‭.‬

أما‭ ‬منطقة‭ ‬المشجعين‭ ‬فستكون‭ ‬مركزًا‭ ‬حيويًا‭ ‬لاستقبال‭ ‬الجماهير،‭ ‬حيث‭ ‬ستشهد‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الألعاب‭ ‬والفعاليات‭ ‬الموسيقية‭ ‬وعروض‭ ‬الأداء،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬لجميع‭ ‬الزوار‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمنطقة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬ستوفر‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للزوار‭ ‬والمشاركين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منافذ‭ ‬الطعام‭ ‬والمشروبات،‭ ‬وخدمات‭ ‬الاستعلامات،‭ ‬ومرافق‭ ‬الاستراحة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تجهيز‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بفرق‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭ ‬للجمهور‭ ‬وضمان‭ ‬راحتهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬البطولة‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬حدثًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬بارزًا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭.‬

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