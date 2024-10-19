بدء تجهيز مدينة عيسى الرياضية لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأت التحضيرات في مدينة عيسى الرياضية لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام في المملكة البحرين من 23 لغاية 31 أكتوبر الجاري، التي تُقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وتتضمن التجهيزات إنشاء المركز الإعلامي الرئيسي للدورة لاستقبال الإعلاميين، حيث سيتم تزويده بكافة المعدات الحديثة اللازمة لتسهيل التغطية الإعلامية، وسيشمل المركز استوديوهات للبث المباشر، ومنصات عمل مجهزة بأجهزة كمبيوتر، وخدمات الإنترنت عالية السرعة، كما سيتم توفير خدمات الدعم الفني والإداري على مدار الساعة لضمان سير العمل بسلاسة.
أما منطقة المشجعين فستكون مركزًا حيويًا لاستقبال الجماهير، حيث ستشهد إقامة العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية التي تشمل الألعاب والفعاليات الموسيقية وعروض الأداء، وتهدف هذه المنطقة إلى تعزيز تفاعل الجمهور مع الفعاليات الرياضية وتوفير تجربة مميزة لجميع الزوار.
وفيما يتعلق بمنطقة الخدمات العامة ستوفر كافة الاحتياجات الأساسية للزوار والمشاركين، بما في ذلك منافذ الطعام والمشروبات، وخدمات الاستعلامات، ومرافق الاستراحة، وسيتم تجهيز هذه المنطقة بفرق من المتطوعين لتقديم الدعم والمساعدة للجمهور وضمان راحتهم خلال فترة البطولة.
وتعتبر هذه الدورة حدثًا رياضيًا بارزًا يهدف إلى تعزيز روح المنافسة بين الطلاب من مختلف الدول، ويعكس التزام البحرين بتطوير الرياضة المدرسية على مستوى عالمي.
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