بدء عمل وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصلت الدفعة الأولى من وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية إلى مملكة البحرين، حيث بدأوا عملهم المشترك مع اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 23 لغاية 31 أكتوبر الجاري، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات من قبل اللجنة التنفيذية واللجان العاملة في الدورة.
ويتكون الوفد من دوماجوج باجاريك مدير التسجيل في قوة الأمن الداخلي، ورومان فيرمونت مدير أكاديمية الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وأوروس سافيك مدير الفعاليات بالاتحاد، وسوراب ميشرا مدير الرياضة، كما يشارك في الوفد جوستين لو غال جونيور المدير الرياضي، بالإضافة إلى مارتينا جارزييرا، ومانويلا بولزمي مدير الأعمال ويوان رين مدير الاتصال.
ويأتي هذا التعاون ضمن إطار التحضيرات المكثفة التي تبذلها البحرين لاستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز روح المنافسة والتبادل الثقافي بين الطلاب من مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن يسهم العمل المشترك بين الوفد واللجنة التنفيذية في ضمان نجاح الدورة.
ويقوم وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بالتنسيق مع اللجان العاملة في تجهيز كافة الأمور المتعلقة بالدورة، وبالخصوص الوقوف على جهوزية مواقع المنافسات وتوافر المعدات، بالإضافة إلى أعمال السكرتارية المتعلقة بتسجيل الوفود المشاركة وإصدار البطائق التعريفية، إلى جانب الأمور المتعلقة بالسكن من خلال العمل المشترك مع اللجان العاملة.
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