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بدء عمل وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية في البحرين

10/19/2024 4:07:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصلت‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بدأوا‭ ‬عملهم‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬واللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

ويتكون‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬دوماجوج‭ ‬باجاريك‭ ‬مدير‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي،‭ ‬ورومان‭ ‬فيرمونت‭ ‬مدير‭ ‬أكاديمية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬وأوروس‭ ‬سافيك‭ ‬مدير‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬وسوراب‭ ‬ميشرا‭ ‬مدير‭ ‬الرياضة،‭ ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬جوستين‭ ‬لو‭ ‬غال‭ ‬جونيور‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مارتينا‭ ‬جارزييرا،‭ ‬ومانويلا‭ ‬بولزمي‭ ‬مدير‭ ‬الأعمال‭ ‬ويوان‭ ‬رين‭ ‬مدير‭ ‬الاتصال‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التحضيرات‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الوفد‭ ‬واللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭.‬

ويقوم‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدورة،‭ ‬وبالخصوص‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬جهوزية‭ ‬مواقع‭ ‬المنافسات‭ ‬وتوافر‭ ‬المعدات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬السكرتارية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسجيل‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬وإصدار‭ ‬البطائق‭ ‬التعريفية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭.‬

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