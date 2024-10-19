جناحي يشارك في إدارة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الحكم‭ ‬البحريني‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬صلاح‭ ‬جناحي؛‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬2025،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬التصفيات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ ‬وحتى‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

وأسند‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تحكيم‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬ D ‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬صلاح‭ ‬جناحي‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬منتخبات‭: ‬تايلاند‭ (‬المستضيف‭)‬،‭ ‬الهند،‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬وتركمانستان‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬جناحي،‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬5‭ ‬حكام‭ ‬آسيويين‭ ‬للساحة‭ ‬و5‭ ‬حكام‭ ‬مساعدين،‭ ‬كما‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬مراقبان‭ ‬اثنان‭ ‬للمباريات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقيم‭ ‬للحكام‭.‬

ومشاركة‭ ‬حكامنا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬استمرار‭ ‬للنجاحات‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتعددة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الصافرة‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬تواجدها‭ ‬بمختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬خصوصًا‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬عالية‭ ‬بأدائها‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬تحكيم‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭. ‬وسبق‭ ‬لصلاح‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬بطولات‭ ‬المنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬الآسيوية‭.‬