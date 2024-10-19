جناحي يشارك في إدارة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم البحريني المساعد الدولي صلاح جناحي؛ للمشاركة في إدارة مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025، إذ ستقام التصفيات خلال الفترة 23 وحتى 27 أكتوبر 2024.
وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة المشاركة في تحكيم مباريات المجموعة D إلى الحكم المساعد الدولي صلاح جناحي. وتضم المجموعة منتخبات: تايلاند (المستضيف)، الهند، بروناي دار السلام وتركمانستان.
وإلى جانب جناحي، تم اختيار 5 حكام آسيويين للساحة و5 حكام مساعدين، كما يشرف على المباريات مراقبان اثنان للمباريات، بالإضافة إلى مقيم للحكام.
ومشاركة حكامنا في التصفيات الآسيوية استمرار للنجاحات المستمرة والمتعددة التي تحققها الصافرة البحرينية عبر تواجدها بمختلف المحافل، خصوصًا لما تمتلكه من ثقة عالية بأدائها المميز في تحكيم مختلف البطولات على جميع الأصعدة. وسبق لصلاح جناحي أن شارك في إدارة العديد من المباريات على صعيد بطولات المنتخبات والأندية الآسيوية.
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