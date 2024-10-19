المحاضر الدولي جلال يقدم المستوى الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تفتتح اليوم دورة إعداد مدربي الكرة الطائرة (المستوى الثاني) التي تقام في مركز التطوير الدولي باتحاد الكرة الطائرة ويحاضر فيها بتكليف من الاتحاد الدولي للعبة المحاضر الدولي محمد عيسى جلال، والتي تستمر على مدار خمسة أيام ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف مساء.
ويبلغ عدد الدارسين في الدورة قرابة 28 دارسا يمثلون خليطا من الجنسيات المختلفة.
وعن المحاور المعرفية التي ستمثل ركائز أساس للدورة قال المحاضر الدولي محمد جلال: إلى جانب تغطية المحاور المعتمدة من الاتحاد الدولي في مثل هذا المستوى من الدورات، فإنه حرص على توفير مادة معرفية متنوعة، وطرق تدريس وصفها بالمبتكرة منها:
-طريقة الاستكشاف.
-طريقة العصف الذهني، وحل المشكلات والتفكير النقدي، والتركيز على المشاركين .
-اختبارات اللياقة البدنية الخاصة بالكرة الطائرة.
-استراتيجية الهجوم والدفاع والتغطية في الكرة الطائرة.
-التطبيقات العملية للمهارات. الصلابة الذهنية.
-تحليل مكونات الحمل التدريبي. -تكنولوجيا التدريب الرياضي والتدريب عن طريق المسابقات والتسلية.
-التحليل الفني للمباريات والفرق بناء على قراءة الإحصاءات وتقرير الداتا فولي.
-التخطيط الرياضي والبرمجة، ونظريات التدريب وأنظمة الطاقة.
وسيخصص اليوم الأخير لاختبارات الدورة النظرية والعملية.
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