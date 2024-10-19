المحاضر الدولي جلال يقدم المستوى الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬





تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬دورة‭ ‬إعداد‭ ‬مدربي‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ (‬المستوى‭ ‬الثاني‭) ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التطوير‭ ‬الدولي‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ويحاضر‭ ‬فيها‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬جلال،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬قرابة‭ ‬28‭ ‬دارسا‭ ‬يمثلون‭ ‬خليطا‭ ‬من‭ ‬الجنسيات‭ ‬المختلفة‭.‬

وعن‭ ‬المحاور‭ ‬المعرفية‭ ‬التي‭ ‬ستمثل‭ ‬ركائز‭ ‬أساس‭ ‬للدورة‭ ‬قال‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭: ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تغطية‭ ‬المحاور‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الدورات،‭ ‬فإنه‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مادة‭ ‬معرفية‭ ‬متنوعة،‭ ‬وطرق‭ ‬تدريس‭ ‬وصفها‭ ‬بالمبتكرة‭ ‬منها‭:‬

‭-‬طريقة‭ ‬الاستكشاف‭.‬

‭-‬طريقة‭ ‬العصف‭ ‬الذهني،‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات‭ ‬والتفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ .‬

‭-‬اختبارات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالكرة‭ ‬الطائرة‭. ‬

‭-‬استراتيجية‭ ‬الهجوم‭ ‬والدفاع‭ ‬والتغطية‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭.

-‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬للمهارات‭. ‬الصلابة‭ ‬الذهنية‭.‬

‭-‬تحليل‭ ‬مكونات‭ ‬الحمل‭ ‬التدريبي‭. -‬تكنولوجيا‭ ‬التدريب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتدريب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المسابقات‭ ‬والتسلية‭.‬

‭-‬التحليل‭ ‬الفني‭ ‬للمباريات‭ ‬والفرق‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬الإحصاءات‭ ‬وتقرير‭ ‬الداتا‭ ‬فولي‭.‬

‭-‬التخطيط‭ ‬الرياضي‭ ‬والبرمجة،‭ ‬ونظريات‭ ‬التدريب‭ ‬وأنظمة‭ ‬الطاقة‭.‬

وسيخصص‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬لاختبارات‭ ‬الدورة‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭.‬