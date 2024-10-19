طاقم تحكيم عماني يدير لقاء الرفاع والاتفاق السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة ممثل الوطن الرفاع ونظيره الاتفاق السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم إلى طاقم تحكيم عُماني مكون من حكم الساحة عمر اليعقوبي، ويساعده ناصر إمبوسعيدي، حمود الشعيبي، والحكم الرابع خالد الشقصي، فيما سيتولى الحكمان أحمد درويش وسالم العبري مهمة الإشراف على تقنية الفيديو المساعد « VAR ».
وستقام المواجهة بين الرفاع ونظيره الاتفاق يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر الجاري على ملعب نادي الاتفاق بالسعودية.
الجدير بالذكر أن الرفاع يواصل تحضيراته الخاصة لهذه المواجهة بقيادة المدرب هيثم جطل، من أجل تقديم مستوى مشرف في الاستحقاق الخارجي وتشريف الوطن في هذه المهمة الكروية.
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