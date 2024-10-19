Sunday, 20 October 2024 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طاقم تحكيم عماني يدير لقاء الرفاع والاتفاق السعودي

10/19/2024 4:06:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أسندت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مهمة‭ ‬إدارة‭ ‬مباراة‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬الرفاع‭ ‬ونظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬عُماني‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬عمر‭ ‬اليعقوبي،‭ ‬ويساعده‭ ‬ناصر‭ ‬إمبوسعيدي،‭ ‬حمود‭ ‬الشعيبي،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬خالد‭ ‬الشقصي،‭ ‬فيما‭ ‬سيتولى‭ ‬الحكمان‭ ‬أحمد‭ ‬درويش‭ ‬وسالم‭ ‬العبري‭ ‬مهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬ VAR ‮»‬‭.‬

وستقام‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬ونظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالسعودية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الرفاع‭ ‬يواصل‭ ‬تحضيراته‭ ‬الخاصة‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬هيثم‭ ‬جطل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مشرف‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخارجي‭ ‬وتشريف‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الكروية‭.‬

MENAFN19102024000055011008ID1108797942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث