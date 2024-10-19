طاقم تحكيم عماني يدير لقاء الرفاع والاتفاق السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أسندت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مهمة‭ ‬إدارة‭ ‬مباراة‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬الرفاع‭ ‬ونظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬عُماني‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬عمر‭ ‬اليعقوبي،‭ ‬ويساعده‭ ‬ناصر‭ ‬إمبوسعيدي،‭ ‬حمود‭ ‬الشعيبي،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬خالد‭ ‬الشقصي،‭ ‬فيما‭ ‬سيتولى‭ ‬الحكمان‭ ‬أحمد‭ ‬درويش‭ ‬وسالم‭ ‬العبري‭ ‬مهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬ VAR ‮»‬‭.‬

وستقام‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬ونظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالسعودية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الرفاع‭ ‬يواصل‭ ‬تحضيراته‭ ‬الخاصة‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬هيثم‭ ‬جطل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مشرف‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخارجي‭ ‬وتشريف‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الكروية‭.‬