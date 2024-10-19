المحرق يواجه البحرين في دوري ناصر الممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد





يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬نظيره‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2024-2025

ويدخل‭ ‬المحرق‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬جولتين،‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يطمح‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الحاصد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭.‬