المحرق يواجه البحرين في دوري ناصر الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
يواجه اليوم الأحد فريق المحرق نظيره البحرين عند الساعة السابعة مساءً على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد في نادي المحرق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2024-2025
ويدخل المحرق اللقاء وفي رصيده 4 نقاط من جولتين، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في سلم الترتيب العام، في حين يطمح الوافد الجديد إلى دوري الأضواء فريق البحرين الحاصد 6 نقاط من الجولتين السابقتين إلى مواصلة عروضه القوية والمنافسة على الصدارة بالعلامة الكاملة.
MENAFN19102024000055011008ID1108797940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.